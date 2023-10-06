Росіяни наступали на 6 напрямках: ЗСУ дали потужну відповідь окупантам

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії.

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У Генштабі повідомили про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за добу відбулось 28 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

У вечірньому зведенні Генштабу у Facebook за 6 жовтня зазначили, що РФ завдала чергового удару по Україні, застосувавши 33 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

На Мар’їнському напрямку протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

Захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області та північніше Приютне Запорізької області на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому напрямку сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - повідомили у Генштабі. відео дня

За добу авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобах, 1 району зосередження особового складу та по 1 станції РЕБ противника", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ розкрили деталі про найважчий напрямок фронту. Начальник пресслужби Східного угруповання військ повідомив про важкі бої в районі залізниці під Бахмутом. Окупантам не вдається закріпитись.

ЗСУ просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі та Запоріжжі. Захисники України просунулися біля Андріївки Донецької області, а також - біля Роботиного та Вербового на Запоріжжі.

ЗСУ штурмом взяли укріплення РФ на півдні. На кадрах, зафіксованих українським безпілотником, позиції росіян штурмувала група, в яку входили четверо українських воїнів.

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