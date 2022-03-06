ЗСУ знищили передовий загін російських військ під Сєвєродонецьком

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ЗСУ провели успішну контратаку під Сєвєродонецьком - знищено передовий загін російських військ.

"Українська армія ефективно обороняє Сєвєродонецьк - ключовий вузол комунікацій на Донбасі. Сьогодні в ході короткої контратаки наші підрозділи розгромили передовий загін противника, знищено 3 БМП і два автомобілі", - повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Сили командування ООС успішно відбивають всі атаки противника і завдають йому великих втрат, додав він.

facebook.com/butusov.yuriy

Нагадаємо, в результаті ракетних обстрілів вінницького аеропорту постраждалі та загиблі є серед цивільних і військових, але місцева влада поки не називає кількість. Під завалами перебувають 6 осіб, стало відомо під час брифінгу місцевої влади 6 березня.

Також повідомлялося, що на одинадцяту добу повномасштабної війни Росії проти України окупаційні війська не досягли успішного просування підрозділів. В порушення міжнародного гуманітарного права вони продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по об'єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати і вбивати мирне населення.

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