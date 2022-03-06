Ракетний удар по аеропорту Вінниці: 6 осіб перебувають під завалами

В результаті ракетних обстрілів вінницького аеропорту постраждалі і загиблі є серед цивільних і військових, але місцева влада поки що не називає кількість. Під завалами перебувають 6 осіб, стало відомо під час брифінгу місцевої влади 6 березня.

"Є втрати і серед військових і цивільних. Зараз завали ще не розібрані, тому ми не будемо уточнювати, скільки осіб загинуло. Постраждала і військова частина аеропорту і цивільна. Загорілися цистерни з паливом, але у них (у ворога – ред.) не вийшло повністю все підірвати. Завдяки злагодженим діям ДСНС вдалося локалізувати та загасити пожежу", - повідомив голова обласної Військової адміністрації Сергій Борзов.

Голова Вінницької міськради Сергій Моргунов повідомив, що під завалами перебувають шість співробітників комунального підприємства Вінницький аеропорт, їхній стан поки що невідомий.

Ракетний обстріл Вінниці

Сьогодні, 6 березня, російські війська обстріляли аеропорт Вінниці, на його території сталося кілька вибухів і почалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що в результаті удару загинула одна людина.

Як розповів президент Володимир Зеленський, по Вінниці випустили 8 ракет.