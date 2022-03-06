Ворог найближчими днями спробує взяти Київ - МВС

На підходах до Києва концентрується досить велика кількість російської техніки і російських військ.
Російські окупанти стягнули в села і міста поблизу Києва велику кількість військ, протягом наступних днів Володимир Путін ймовірно зробить спробу зайняти столицю України, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в прямому ефірі.
За його словами, очікується, що днями відбудеться ключова битва в російсько-українській війні.
"На підходах до Києва концентрується досить велика кількість російської техніки і російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ - це ключова битва наступних днів", - заявив чиновник.
Вторгнення Росії в Україну
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах.
До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.
Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.
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