Ворог найближчими днями спробує взяти Київ - МВС

Найближчими днями ворог спробує взяти Київ

Російські окупанти стягнули в села і міста поблизу Києва велику кількість військ, протягом наступних днів Володимир Путін ймовірно зробить спробу зайняти столицю України, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в прямому ефірі.

За його словами, очікується, що днями відбудеться ключова битва в російсько-українській війні.

"На підходах до Києва концентрується досить велика кількість російської техніки і російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ - це ключова битва наступних днів", - заявив чиновник.

Вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах.

До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.

Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.

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