На Миколаєвщині показали купи військової техніки РФ

Глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім показав купи військової техніки російських загарбників, яку у них відібрали українські захисники.

"Почали вони поважати вже не тільки армію, а й людей, тероборону і простих людей, тому що колони вони супроводжують з "Тиграми", спереду і ззаду. Стріляють відразу - не підпускають. Бояться, загалом. Великий величезний дефіцит по паливу у них, тому що два рази ми склади їх спустошили гарненько. Сьогодні (6 березня – ред.) була спроба входу з боку Кульбакіно, але, було схоже, що вони не відманеврувалися далі, не заходили в бій", - сказав Кім.

Також, за його словами, ворог переміщається, вдаючи, що нападає, щоб ЗСУ нервували, а сам рухається в напрямку до Вознесенська і Южноукраїнська.

"Украинские подразделения ВСУ не позволят оккупантам достичь Вознесенска и Южноукраинска и работают над истощением врага", - добавил Ким и отметил, что украинские ВСУ не рискуют большим количеством бойцов, а производят точечными ударами небольшими группами из-за преобладания врага в боевых мощностях в открытом поле.

Глава Николаевщины добавил, что российские захватчики очень напуганы и стреляют неприцельно.

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Кім визнав, що два українські літаки збили на Миколаївській області в ході атаки на скупчення військ окупантів і припустив, що ворожі війська відносно не вели активних дій протягом доби 6 березня, тому що готуються до чогось більш масштабного.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли блокпост на Фастівщині в Київській області. В результаті загинули 5 людей, ще один отримав поранення.

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