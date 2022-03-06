Окупаційні війська не досягли успішного просування - зведення Генштабу ЗСУ на вечір 6 березня

Горить техніка РФ

На одинадцяту добу повномасштабної війни Росії проти України окупаційні війська не досягли успішного просування підрозділів. В порушення міжнародного гуманітарного права вони продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати і вбивати мирне населення.

Як йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18: 00 6 березня, в населеному пункті Липці (Харківська область) загарбники забирали телефони місцевих жителів, змушують одягати білі та червоні пов'язки на руку, а на будівлях вивішувати білі ганчірки.

Близько 14 години противником було завдано масованого ракетного удару по аеропорту "Вінниця", протягом дня не припиняються обстріли Маріуполя, Ірпеня та інших українських міст і сіл.

У зв'язку зі значними втратами, які зазнали окупанти з початку війни, з метою залучення добровольців, в Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію, збільшено поширення пропагандистських матеріалів щодо "звірств неофашистів і необхідність знищення фашизму" (дані уточнюються).

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