Над Харковом збили ворожий винищувач, але летить ще більше: очікується висадка десанту

Над Харковом збили ворожий літак / Труха

У небі над Харковом підрозділ Нацгвардії збив російський винищувач-бомбардувальник.

Однак, за словами голови штабу оборони Харківської області Костянтина Немічова, очікуються подальші авіанальоти окупанта. У зв'язку з цим, жителів міста закликали і далі ховатися в укриттях.

"Приблизно о 18: 15 підрозділом Національної гвардії України по переносному зенітно-ракетному комплексу був збитий ворожий винищувач в районі ХАЗ. Пілот ворожої машини катапультуватися не встиг і загинув на місці. Літак впав в районі Кулиничів", - пише Суспільне Харків.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли блокпост на Фастівщині в Київській області. В результаті загинули 5 людей, ще один отримав поранення.

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