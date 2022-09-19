ЗСУ ліквідували два російські склади і вдарили по переправі на Півдні

Авіація завдала 11 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань. Окупаційна армія зменшилася на десятки солдатів.
За добу 19 вересня Збройні Сили України знищили два російських склади з боєприпасами в Благодатному та Херсоні.
Як повідомляє ОК Південь на сторінці у Facebook, українська авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань. Зокрема, ЗСУ завдали удару:
- по складах ворожих запасів у Баштанському районі Миколаївщини;
- по двох пунктах управління військами та позиціями сил ППО окупантів у Бериславському та Каховському районах;
- за місцем зосередження озброєння і техніки поблизу Львове;
- по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона;
- по понтонній переправі в Новій Каховці.
Російська окупаційна армія зменшилася на 29 росіян, знищені 2 самохідних і 1 звичайна 152 мм гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", командна машина управління винищувальною авіацією і БМП-3.
Як повідомляв Главред, раніше ударом Збройних сил України на південних рубежах було знищено склад боєприпасів у Каховці Херсонської області. Крім того, ліквідовано район зосередження ворожого озброєння і техніки, станція РЕБ, жива сила російських окупантів разом з технікою.
Крім того, в результаті удару Збройних сил України у Запорізькій області понад 50 російських окупантів були знищені. При цьому поранення отримали близько 70 загарбників, а також знищені близько 30 одиниць техніки РФ.
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