ЗСУ ліквідували два російські склади і вдарили по переправі на Півдні

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань / Фото УНІАН

За добу 19 вересня Збройні Сили України знищили два російських склади з боєприпасами в Благодатному та Херсоні.

Як повідомляє ОК Південь на сторінці у Facebook, українська авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань. Зокрема, ЗСУ завдали удару:

по складах ворожих запасів у Баштанському районі Миколаївщини;

по двох пунктах управління військами та позиціями сил ППО окупантів у Бериславському та Каховському районах;

за місцем зосередження озброєння і техніки поблизу Львове;

по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона;

по понтонній переправі в Новій Каховці.

Російська окупаційна армія зменшилася на 29 росіян, знищені 2 самохідних і 1 звичайна 152 мм гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", командна машина управління винищувальною авіацією і БМП-3.

Як повідомляв Главред, раніше ударом Збройних сил України на південних рубежах було знищено склад боєприпасів у Каховці Херсонської області. Крім того, ліквідовано район зосередження ворожого озброєння і техніки, станція РЕБ, жива сила російських окупантів разом з технікою.

Крім того, в результаті удару Збройних сил України у Запорізькій області понад 50 російських окупантів були знищені. При цьому поранення отримали близько 70 загарбників, а також знищені близько 30 одиниць техніки РФ.

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