Мінус 150 росіян: ЗСУ вдарили по колоні техніки, яку готували до переправлення через Дніпро

ЗСУ завдають потужних ударів по російських окупантах на Півдні / Фото УНІАН

За добу 20 вересня Збройні Сили України знищили понад 200 солдатів російської окупаційної армії та десятки одиниць військової техніки противника на південному напрямку.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, українська авіація відпрацювала 7 ударів по ворогу. У небі над Чарівним знищений ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мураховки - збиті два безпілотники Орлан-10.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по:

пункту управління російським військом у Бериславському районі;

осередкам сил і техніки в районі Гаврилівки та Чорнобаївки;

Дар'ївському мосту;

понтонній переправі біля Нової Каховки.

Також у Новій Каховці вогневим контролем зупинені ремонтні роботи на мосту і вражена колона військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро .

В результаті дій ЗСУ втрати армії РФ склали:

151 солдатів;

7 танків;

24 одиниці автобронетехніки;

4 гаубиці, в тому числі самохідних "Мста-С" і звичайних "Мста-Б";

2 самохідні гаубиці "Акація";

4 самохідних артустановки.

Крім того, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному та пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

Як повідомляв Главред, за добу 19 вересня Збройні Сили України знищили два російських склади з боєприпасами у Благодатному та Херсоні.

Крім того, захисники України збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.

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