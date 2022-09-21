Мінус 150 росіян: ЗСУ вдарили по колоні техніки, яку готували до переправлення через Дніпро

За 20 вересня захисники України ліквідували 151 російського солдата й 40 одиниць військової техніки РФ. Крім того, нанесено удари по складах боєприпасів.
За добу 20 вересня Збройні Сили України знищили понад 200 солдатів російської окупаційної армії та десятки одиниць військової техніки противника на південному напрямку.
Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, українська авіація відпрацювала 7 ударів по ворогу. У небі над Чарівним знищений ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мураховки - збиті два безпілотники Орлан-10.
Водночас ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по:
- пункту управління російським військом у Бериславському районі;
- осередкам сил і техніки в районі Гаврилівки та Чорнобаївки;
- Дар'ївському мосту;
- понтонній переправі біля Нової Каховки.
Також у Новій Каховці вогневим контролем зупинені ремонтні роботи на мосту і вражена колона військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро .
В результаті дій ЗСУ втрати армії РФ склали:
- 151 солдатів;
- 7 танків;
- 24 одиниці автобронетехніки;
- 4 гаубиці, в тому числі самохідних "Мста-С" і звичайних "Мста-Б";
- 2 самохідні гаубиці "Акація";
- 4 самохідних артустановки.
Крім того, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному та пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.
Як повідомляв Главред, за добу 19 вересня Збройні Сили України знищили два російських склади з боєприпасами у Благодатному та Херсоні.
Крім того, захисники України збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.
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