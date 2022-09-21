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Мінус 150 росіян: ЗСУ вдарили по колоні техніки, яку готували до переправлення через Дніпро

21 вересня 2022, 06:47

За 20 вересня захисники України ліквідували 151 російського солдата й 40 одиниць військової техніки РФ. Крім того, нанесено удари по складах боєприпасів.

ВСУ
ЗСУ завдають потужних ударів по російських окупантах на Півдні / Фото УНІАН

За добу 20 вересня Збройні Сили України знищили понад 200 солдатів російської окупаційної армії та десятки одиниць військової техніки противника на південному напрямку.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, українська авіація відпрацювала 7 ударів по ворогу. У небі над Чарівним знищений ворожий штурмовик Су-25, а в районі Мураховки - збиті два безпілотники Орлан-10.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по:

  • пункту управління російським військом у Бериславському районі;
  • осередкам сил і техніки в районі Гаврилівки та Чорнобаївки;
  • Дар'ївському мосту;
  • понтонній переправі біля Нової Каховки.

Також у Новій Каховці вогневим контролем зупинені ремонтні роботи на мосту і вражена колона військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро .

В результаті дій ЗСУ втрати армії РФ склали:

  • 151 солдатів;
  • 7 танків;
  • 24 одиниці автобронетехніки;
  • 4 гаубиці, в тому числі самохідних "Мста-С" і звичайних "Мста-Б";
  • 2 самохідні гаубиці "Акація";
  • 4 самохідних артустановки.

Крім того, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному та пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

Як повідомляв Главред, за добу 19 вересня Збройні Сили України знищили два російських склади з боєприпасами у Благодатному та Херсоні.

Крім того, захисники України збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.

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