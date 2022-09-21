Десятки мільйонів людей опинилися на межі голоду: Зеленський на ГА ООН закликав світ покарати РФ

Володимир Зеленський заявив, що десятки мільйонів людей опинилися на межі голоду / скріншот

Президент України Володимир Зеленський виступив на полях Генасамблеї ООН по відеозв'язку. Під час свого виступу глава держави закликав світ до солідарності в тому, щоб зробити все, щоб притягнути країну-агресорку Росію до відповідальності за її аморальні політичні ігри.

Президент Зеленський підкреслив, що "кожна людина в світі повинна бути позбавлена голоду і навіть його загрози, кожна країна в світі повинна бути надійно захищена від голоду".

"А будь-яка держава, яка провокує голод, яка намагається зробити доступ до їжі привілеєм, яка намагається поставити захист народів від голоду в залежності від посмішки фортуни або милості якогось диктатора, така держава повинна отримувати від світу найжорстокішу реакцію. Реакцію, як за застосування зброї масового ураження - хімічної, біологічної або ядерної. Бо поширення голоду - це така ж аморальна і нелюдська зброя масового ураження, як поширення смертоносних бактерій або радіації", – сказав президент.

Він нагадав світові, що і наша країна втратила мільйони громадян внаслідок голодоморів, тому знає, що таке "продовольча безпека". Зеленський зазначив, що докладаються всі зусилля для того, щоб відновити український аграрний експорт. При цьому своїми регулярними ракетними ударами Росія блокує українські порти і заважає будувати нову логістику експорту, чим провокує голод у багатьох країнах.

"За вісім місяців минулого року Україна експортувала близько 38 мільйонів тонн агропродукції. За вісім місяців цього року світовий ринок отримав майже на 10 мільйонів тонн менше. Мінус 10 мільйонів тонн нашого агроекспорту - це плюс десятки мільйонів людей, які опинилися на межі голоду або голодують. І це лише початкові наслідки російської блокади наших портів, російських спроб ракетними ударами перешкодити нам будувати нову логістику експорту і аморальної політичної гри з коливаннями продовольчих цін. Росія повинна за це відповідати", – заявив Зеленський.

Незважаючи на війну, Україна продовжує залишатися гарантом продовольчої програми ООН, додав президент. Він підкреслив, що наша країна готова і далі експортувати продукцію і допомагати тим країнам, які цього потребують.

"І ми закликаємо вас до солідарності. Будьте солідарні з нами в притягненні Росії до відповідальності. Будьте солідарні з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини і будь-якої країни на захист від голоду, право на їжу", - закликав він.

Експорт зерна з України

22 липня в Стамбулі відбулася церемонія підписання угоди щодо постачання зерна та продовольства з України. Сторони домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування і добрив (у тому числі аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" протягом 120 днів з можливістю продовження цього терміну.

При цьому Україна не підписувала безпосередньо угоду з РФ. Відповідні домовленості були підписані між Україною, організацією Об'єднаних націй і Туреччиною. Так само російська сторона підписала угоду з ООН і Туреччиною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про експорт зерна по Чорному морю є демонстрацією України можливості вистояти у війні проти РФ. Він підкреслив, що з'явився шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

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