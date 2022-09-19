УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Використовувався для потреб ФСБ: на Миколаївщині ЗСУ збили рідкісний російський БПЛА Картограф

19 вересня 2022, 14:54

Зовні цей російський безпілотник схожий на Орлан. Відрізняється він камерою з дванадцятьма об'єктивами і синім кольором корпусу.

БПЛА Картограф
БПЛА Картограф використовувався Росією під час вторгнення в Україну та Сирію / Фото uk.wikipedia.org

Захисники України в понеділок, 19 вересня, збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.

Відео в Telegram-каналі опублікував спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. На кадрах видно українських військовослужбовців, які зібралися навколо "Картографа" і розкручували його корпус.

Зазначимо, що такий же безпілотник знищили на Миколаївщині 2 вересня. Як повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ, БПЛА здійснював розвідку української території.

Ці дрони періодично збивали, починаючи з 2014 року.

БПЛА Картограф
БПЛА Картограф застосовують особливі підрозділи ФСБ / скріншот

Російський БПЛА "Картограф" - що відомо

Безпілотник "Картограф" ЗС РФ входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро". Він оснащений потужними камерами для створення планів місцевості.

Зовні цей БПЛА схожий на "Орлан". Відрізняється він камерою з дванадцятьма об'єктивами і синім кольором корпусу.

Безпілотник виробляється компанією АФМ-Серверс. Політ управляється системою автоматичного управління pterobot розробки цієї ж компанії.

Модель була таємно розроблена для потреб ФСБ РФ, використовувалася Росією у війні на Донбасі, під час російського вторгнення в Україну та Сирію.

Як писав Главред, Збройні Сили України захопили елітний трофей - найкращий бойовий танк російської армії Т-90М Прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності (КССЗ), також відомим під назвою Накидка.

Інші новини:

війна в Україні БПЛА безпілотник війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:15

Масові поховання в Ізюмі: Пєсков цинічно назвав це "сценарієм Бучі"

16:12

Між силами ЗСУ та берегом Дніпра: окупантів загнали в капкан на півдніВідео

16:10

Окупанти обстріляли Донецьк і вбили 13 людей: у Міноборони розкрили хитрий план РосіїВідео

16:08

Кінець інтелектуальної комедії: Вуді Аллен завершує режисерську кар'єруВідео

16:05

Блиск відображення: як очистити дзеркало від негативу

Реклама
15:41

Загарбник у рясі священника: ЗСУ ліквідували бойового попа-окупанта з РФФотоВідео

15:41

Найсмачніша морква по-корейськи: швидкий рецепт, від якого дух захоплюєВідео

15:40

Снаряди та БМП: окупанти залишили величезний склад боєприпасів, ЗСУ все затрофеїлиФотоВідео

15:29

Російський адвокат розповів що буде з Пугачовою, яка "попросилася" в іноагенти

15:13

Юна дочка Фреймут показала свої розваги з бойфрендом в СШАВідео

15:11

"Москва, готуйся": у столиці РФ почнуть масово вручати повістки на війнуВідео

14:58

У Кремлі відреагували на прохання Алли Пугачової визнати її іноагентомВідео

14:56

ЗСУ вибили окупантів з трьох населених пунктів під Святогірськом: ЗМІ розкрили деталіВідео

14:54

Використовувався для потреб ФСБ: на Миколаївщині ЗСУ збили рідкісний російський БПЛА КартографВідео

14:48

Міжнародний день миру 2022: дата і традиції дня

14:41

Пєсков злякався, що Україна піде на Крим: погрожує "відповіддю"Відео

14:37

В ОРЛО жінка кинулася під автобус, в якому росіяни везли її чоловіка на фронт

14:16

Оля Полякова розповіла про повернення Голосу країни та як завітає на похорон Єлизавети IIВідео

14:07

В РФ не буде перелому у сприйнятті війни навіть після загибелі мільйона окупантів - АндрусівВідео

14:02

Як випрати одяг в машинці без води: 10 кроків, як користуватися "пралкою" без водопроводу

Реклама
13:40

Кривляння і гримаси: з'явилося пояснення неадекватної поведінки Путіна в СамаркандіВідео

13:21

"Є перспективніші напрямки, ніж Херсон": Андрусів пояснив, де будуть "жести доброї волі" від росіянВідео

13:00

Йому відрубали руку за тризуб: у лікарні помер легендарний захисник України Василь Пелеш

13:00

Гороскоп на завтра 20 вересня 2022: Тільцям - небезпека, Ракам - заздрість, Дівам - втратаВідео

12:57

"Європі я краще сосну відправлю": зірка "Кварталу 95" висміяв ЛукашенкаВідео

12:49

Зеленський зібрав Ставку і обговорив з силовиками план подальшого звільненняВідео

12:42

"Я вас завжди любила": Собчак висловилася щодо заяви Пугачової

12:35

Похорон королеви Єлизавети II - онлайн-трансляція похоронної процесіїВідео

12:35

Різдво Пресвятої Богородиці 2022: дата, традиції і заборони дня

12:30

Польща і країни Балтії закрили в’їзд для росіян з 19 вересня: усі деталіВідео

12:22

Втрати окупантів зашкалюють: експерт пояснив, хто не потрапляє до зведень ГенштабуВідео

12:12

Чому варену картоплю краще їсти холодною

11:42

З подарунками від покійних батьків: опубліковано передсмертний портрет королеви Єлизавети IIВідео

11:41

Вантаж 200 для Башкирії: ЗСУ ліквідували найманця Вагнера - ветерана Чеченської війниВідео

11:36

Маразм міцнішає: Орбакайте і Урганта намагалися вигнати з вистави "за неповагу до гімну РФ"

11:28

Розстріляють свої ж: РФ посилює свої "загороджувальні загони", щоб окупанти не тікали з поля боюВідео

11:16

Чому Пугачова своїми заявами наближає нашу перемогуПогляд

11:08

Удар по найманцях Вагнера: у Кадіївці знищили казарми разом з окупантамиВідео

10:37

"Катастрофа для армії РФ": Кремлю потрібно півмільйона солдатів, щоб утримати лінію фронту - АндрусівВідео

10:34

"Війна не буде швидкою": у США дали тривожний прогноз і не виключили затяжний конфліктВідео

Реклама
10:14

Не долетів: українські воїни збили ракетою ворожий літак Су-25Відео

09:59

Розбірки в Кремлі: в ОП розповіли про гризню у Шойгу через провали в УкраїніВідео

09:44

Армія РФ готується відступати під Херсоном - ISW

09:38

РФ втратила в Україні десятки літаків і перевагу в повітрі - британська розвідкаВідео

09:12

Війська РФ обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета вибухнула біля ядерних реакторівФотоВідео

09:01

Гороскоп на сьогодні, 19 вересня 2022: Близнюкам - образи, Стрільцям - небезпечні спокуси, Рибам - сваркиВідео

08:58

Путін хоче створити нову лінію фронту, а в РФ настав "bardak time" і параліч армії – військовий аналітикВідео

08:55

"Важко вважати це перемогою": Байден пояснив, чи виграє Україна війнуВідео

08:43

Що робити, якщо росіяни таки завезли ядерну зброю в КримПогляд

08:30

Як очистити електрочайник: прості способи від накипу, доступні кожномуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти