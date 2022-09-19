Використовувався для потреб ФСБ: на Миколаївщині ЗСУ збили рідкісний російський БПЛА Картограф

Зовні цей російський безпілотник схожий на Орлан. Відрізняється він камерою з дванадцятьма об'єктивами і синім кольором корпусу.
Захисники України в понеділок, 19 вересня, збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.
Відео в Telegram-каналі опублікував спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. На кадрах видно українських військовослужбовців, які зібралися навколо "Картографа" і розкручували його корпус.
Зазначимо, що такий же безпілотник знищили на Миколаївщині 2 вересня. Як повідомляла пресслужба Повітряних сил ЗСУ, БПЛА здійснював розвідку української території.
Ці дрони періодично збивали, починаючи з 2014 року.
Російський БПЛА "Картограф" - що відомо
Безпілотник "Картограф" ЗС РФ входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро". Він оснащений потужними камерами для створення планів місцевості.
Зовні цей БПЛА схожий на "Орлан". Відрізняється він камерою з дванадцятьма об'єктивами і синім кольором корпусу.
Безпілотник виробляється компанією АФМ-Серверс. Політ управляється системою автоматичного управління pterobot розробки цієї ж компанії.
Модель була таємно розроблена для потреб ФСБ РФ, використовувалася Росією у війні на Донбасі, під час російського вторгнення в Україну та Сирію.
Як писав Главред, Збройні Сили України захопили елітний трофей - найкращий бойовий танк російської армії Т-90М Прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності (КССЗ), також відомим під назвою Накидка.
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