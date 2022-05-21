Затяжний конфлікт на Півдні: окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ - ISW

В Інституті вивчення війни спрогнозували подальші плани армії окупантів / Фото УНІАН

Російські війська зосередилися на зміцненні існуючих оборонних рубежів і створенні оборонних ліній на південній осі. Мета окупантів на даному напрямку - захист окупованого Херсона від контратак ЗСУ.

Про це йдеться в аналітичній довідці Інституту вивчення війни. При цьому наголошується, що за добу 20 травня окупанти не змогли досягти жодного просування.

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські війська доставляють інженерне обладнання на передову на південній осі, щоби побудувати другу лінію оборони. Це ймовірно вказує на те, що російські війська готуються до оборони від можливих контрнаступів України і тривалих операцій на півдні України.

Водночас російські спецслужби продовжують дестабілізувати ситуацію в Придністров'ї шляхом поширення дезінформації про мінування соціальної інфраструктури та державних установ в Тирасполі, Бендерах, Дубоссарах і Рибниці.

В Інституті вивчення війни припускають, що російські війська, ймовірно, завершать свій відхід з околиць Харкова, але спробують утримати лінію на захід від Вовчанська, щоби захистити свої позиції від Бєлгорода до Ізюма. Поки що незрозуміло, чи вдасться їм це.

Росіяни продовжать спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ щонайменше з півдня, зосередившись на відрізку останньої магістралі, що з'єднує Сєвєродонецьк-Лисичанськ з іншою частиною України. Це свідчить про те, що російські війська, найімовірніше, готуються до контрнаступу українських військ і облаштовуються для затяжних боїв на півдні України.

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Як повідомляв Главред, 17 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що населені пункти в південних регіонах України, які перебувають під тимчасовою російською окупацією, будуть обов'язково звільнені військовим шляхом. За його словами, ЗСУ знають, як вибити російські війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь та інші міста. Вони до цього готуються.

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