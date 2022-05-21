УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Затяжний конфлікт на Півдні: окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ - ISW

21 травня 2022, 07:29

Російські війська доставляють інженерне обладнання на передову на південній осі, щоб побудувати другу лінію оборони.

військові РФ
В Інституті вивчення війни спрогнозували подальші плани армії окупантів / Фото УНІАН

Російські війська зосередилися на зміцненні існуючих оборонних рубежів і створенні оборонних ліній на південній осі. Мета окупантів на даному напрямку - захист окупованого Херсона від контратак ЗСУ.

Про це йдеться в аналітичній довідці Інституту вивчення війни. При цьому наголошується, що за добу 20 травня окупанти не змогли досягти жодного просування.

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські війська доставляють інженерне обладнання на передову на південній осі, щоби побудувати другу лінію оборони. Це ймовірно вказує на те, що російські війська готуються до оборони від можливих контрнаступів України і тривалих операцій на півдні України.

Водночас російські спецслужби продовжують дестабілізувати ситуацію в Придністров'ї шляхом поширення дезінформації про мінування соціальної інфраструктури та державних установ в Тирасполі, Бендерах, Дубоссарах і Рибниці.

В Інституті вивчення війни припускають, що російські війська, ймовірно, завершать свій відхід з околиць Харкова, але спробують утримати лінію на захід від Вовчанська, щоби захистити свої позиції від Бєлгорода до Ізюма. Поки що незрозуміло, чи вдасться їм це.

Росіяни продовжать спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ щонайменше з півдня, зосередившись на відрізку останньої магістралі, що з'єднує Сєвєродонецьк-Лисичанськ з іншою частиною України. Це свідчить про те, що російські війська, найімовірніше, готуються до контрнаступу українських військ і облаштовуються для затяжних боїв на півдні України.

читайте такожУ рашистів немає шансів: у ЗСУ розповіли про плани повернення Херсона

Як повідомляв Главред, 17 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що населені пункти в південних регіонах України, які перебувають під тимчасовою російською окупацією, будуть обов'язково звільнені військовим шляхом. За його словами, ЗСУ знають, як вибити російські війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь та інші міста. Вони до цього готуються.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ новини Херсона новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:13

РФ може завищувати кількість захисників Азовсталі: експерти пояснили, навіщо це потрібно Кремлю

08:07

ЗСУ знищили на півдні 3 ворожі танки, Град і 36 окупантівВідео

07:29

Затяжний конфлікт на Півдні: окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ - ISWВідео

06:54

Німеччина та Італія дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для покупки газу з РФ - Reuters

06:37

Полювання на відьом: що буде з російським військом у рясах в УкраїніПогляд

Реклама
05:30

Україна поверне Крим з Донбасом, а регіони РФ кинуться до її складу - ЗагороднійВідео

05:00

"140-мільйонна держава злякалася одного виродка": Горбунов розповів, чому не спілкується з росіянамиВідео

04:40

Долар різко злетів: українців попередили про новий рекордВідео

04:11

Хвороби печінки: тривожні симптоми, з якими потрібно бігти до лікаря

03:38

"Нам цю важку війну не виграти": Гіркін біснується через вищого військового керівництва РФ

03:08

"Її ослаблення вигідне всім": експерт пояснив, як інші держави можуть розібрати РФ собі по шматкахВідео

03:07

Жадана Моніка Беллуччі в пікантному корсажі показала "солодке життя"

02:36

Народний артист Росії Олександр Філіппенко одягнув вишиванку на знак підтримки України

02:05

Гороскоп на тиждень 23-29 травня: Тільцям - повернення додому, Левам - визнання

01:33

Нова спроба захопити Київ і Харків: експерт назвав умову, за якої армія РФ піде в атакуВідео

00:32

Рашистів "покришили" разом з технікою: ЗСУ знищили 80 окупантів на ДонбасіВідео

00:31

Санкції у РФ досягнуть масового масштабу: восени очікується пік безробіття і звільненьВідео

00:27

В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп

00:21

Не рвіть, мамо, горлянку: дочку Ольги Сумської застукали на червоній доріжці в РФ

20 травня, п'ятниця
23:45

"Опівнічний танцюрист": Хливнюк затанцював і заспівав у перервах між службою

Реклама
23:39

У Пентагоні з'ясували, чи використовує Росія лазерну зброю

23:35

Тодоренко поділилася підозріло сумним фото напередодні пологів

23:30

Ед Ширан знову став батьком - його шкільна подруга народила йому другу дитину

23:26

Бійці ЗСУ та Бутусов біля Сіверського Донця викрали БМП командира бригади військ РФВідео

23:13

У рашистів немає шансів: у ЗСУ розповіли про плани повернення ХерсонаВідео

23:11

Переможницю" Холостяка" напівоголену Богдан жорстко вилаяли в мережі

22:55

Зеленський запропонував створити механізм конфіскації активів РФ

22:37

Актор "Сватів" може замінити Урганта в популярному новорічному фільмі

22:36

Армія України розбила десяток танків, 8 бронемашин і близько 30 автомобілів військ РФВідео

22:27

Продюсер Ірина Горова розповіла, що мають українські зірки з благодійних концертів

22:12

"Це ганьба для нього": Ірина Білик засудила колишнього чоловіка за концерт у Росії

22:02

Рашисти знову вдарили по Харкову, спалахнула масштабна пожежаВідео

21:57

Віспа мавп: у ВООЗ назвали терміни різкого спалаху захворюваностіВідео

21:51

"Стратегічний задум": пропаганда РФ змінює риторику на тлі невдач своїх військ в Україні - РНБОВідео

21:42

Селяни віджали у рашистів Урал з дизелем: неймовірна історія партизан з КиївщиниВідео

21:11

"Структура складна": Зеленський озвучив терміни евакуації з Азовсталі

20:59

У Зеленського назвали необхідну для успішного контрудару ЗСУ зброюВідео

20:54

Колишня дружина Потапа розповіла, хто кохає її вночі

20:47

Якщо Путін застосує ядерну зброю, Захід може вдарити по ЧФ або військам РФ в Україні - ХоджесВідео

20:36

ЗСУ отримають легендарні американські комплекси ПРО Patriot: у США розкрили деталіВідео

Реклама
20:26

"Ніколи не дізнаємося, скільки було вбито". рашисти вивезли тіла з драмтеатру в МаріуполіВідео

19:58

Старлей РФ наказував вбивати цивільних: названо ім'я бучанського катаВідео

19:54

У Білорусі розгорнули ракетні дивізіони, готуються до навчань - ГенштабВідео

19:42

ЗСУ 20 разів розбили там війська РФ: ворог перекинув у Чорнобаївку понад 100 одиниць технікиВідео

19:39

Окупанти наводять переправу на Харківщині та пішли на штурм на двох напрямкахВідео

19:34

Грошовий достаток і щастя в особистому житті: 4 знака стануть везунчиками в молодик 30 травня

19:31

Чому Путін набагато страшніший за Гітлера, а росіяни – гірші за гітлерівцівПогляд

19:29

"Абсолютне зло": Зеленський різко висловився щодо обстрілу Лозової

19:15

Світ зрозумів, що Росія програє: хто і як точить ножі, щоб забрати своє

18:58

У Зеленського поставили умову: Україна не погодиться на альтернативи вступу до ЄСВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти