ЗСУ знищили та полонили окупантів, які здійснили воєнний злочин - ССО

Що повідомили в ССО:
- Українські військові спланували операцію зі знищення воєнних злочинців РФ
- Частину окупантів ліквідували, а інших взяли у полон
На днях військовослужбовці країни-агресорки Росії на одному з напрямків розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони України, яких напередодні взяли у полон.
Окупанти думали, що цей злочин залишиться безкарним для них, однак один із підрозділів Сил спеціальних операцій спланував операцію з ліквідації цієї групи противника та повернення тіл українських військових. Про це повідомили у ССО.
"Коли оператори ССО висунулися на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон. Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади", - йдеться у повідомленні.
Під час допиту окупанти зізналися у тому, що взяли у полон українських військових, після чого їхній командир роти по рації наказав стратити бійців ТРО. Почувши це українські захисники спробували втекти, але по них відкрили вогонь.
"Одразу відкрили вогонь російські військові з позивними "Ярий", "Лебідь", "Бум" та "Білий". Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от "Ярого" разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення. Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця", - повідомили в ССО.
Українські бійці наголошують, що страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції, тому для кожного, хто вчиняє воєнний злочин проти України, буде заслужене покарання.
Ситуація на фронті - останні новини
Раніше в ЗСУ повідомляли, що армія країни-агресора Росії знищила деякі позиції українських сил на Покровському напрямку. Сили оборони вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення.
А також аналітики DeepState, як писав Главред, повідомляли, що російські війська окупували три населені пункти в Донецькій області. Мова йде про села Піщане, Слов'янку і Ясенове, розташовані на південь від Покровська.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ситуація на полі бою характеризується важкими боями. Водночас ворогу не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту.
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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ
ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.
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