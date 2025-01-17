ЗСУ знищили та полонили окупантів, які здійснили воєнний злочин - ССО

Українські військові не залишили безкарним жахливий злочин окупантів, які стратили бійців ТРО.

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Полонені вже дають свідчення щодо вчиненого воєнного злочину / Колаж: Главред, фото: ілюстративне, facebook.com/usofcom/

Що повідомили в ССО:

Українські військові спланували операцію зі знищення воєнних злочинців РФ

Частину окупантів ліквідували, а інших взяли у полон

На днях військовослужбовці країни-агресорки Росії на одному з напрямків розстріляли двох бійців Сил Територіальної оборони України, яких напередодні взяли у полон.

Окупанти думали, що цей злочин залишиться безкарним для них, однак один із підрозділів Сил спеціальних операцій спланував операцію з ліквідації цієї групи противника та повернення тіл українських військових. Про це повідомили у ССО.

відео дня

"Коли оператори ССО висунулися на виконання спеціальних дій, вони знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон. Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади", - йдеться у повідомленні.

Під час допиту окупанти зізналися у тому, що взяли у полон українських військових, після чого їхній командир роти по рації наказав стратити бійців ТРО. Почувши це українські захисники спробували втекти, але по них відкрили вогонь.

"Одразу відкрили вогонь російські військові з позивними "Ярий", "Лебідь", "Бум" та "Білий". Трьох останніх оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а от "Ярого" разом з іще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення. Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії РФ лише півтора місяця", - повідомили в ССО.

Українські бійці наголошують, що страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції, тому для кожного, хто вчиняє воєнний злочин проти України, буде заслужене покарання.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше в ЗСУ повідомляли, що армія країни-агресора Росії знищила деякі позиції українських сил на Покровському напрямку. Сили оборони вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення.

Покровськ / Інфографіка: Главред

А також аналітики DeepState, як писав Главред, повідомляли, що російські війська окупували три населені пункти в Донецькій області. Мова йде про села Піщане, Слов'янку і Ясенове, розташовані на південь від Покровська.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ситуація на полі бою характеризується важкими боями. Водночас ворогу не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту.

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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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