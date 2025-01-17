Мають перевагу: окупанти зруйнували частину позицій ЗСУ під Покровськом

У Лисівці, Зеленому, Шевченко та Нововасилівці на Покровському напрямку тривають бої.

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Бої під Покровськом / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Ключові тези:

Окупанти знищили деякі позиції ЗСУ на Покровському напрямку

ЗСУ не допускають спроб ворога розвинути наступ

Армія РФ здійснила невдалу спробу застосування авто- та мототехніки

Армія країни-агресора Росії знищила деякі позиції українських сил на Покровському напрямку. Сили оборони вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що на Покровському напрямку українські воїни протистоять чисельній перевазі ворога і не допускають його спроб розвинути наступ.

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За останню добу окупанти проводили наступальні дії в районах Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Успенівка, Петропавлівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. У Лисівці, Зеленому, Шевченко та Нововасилівці на Покровському напрямку тривають бої.

"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - підкреслили в ОСУВ "Хортиця".

У відомстві також додали, що на сусідніх Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував в Часовому Яру, Торецьку та в районах Ступочок і Білої Гори. В напрямку Леонідівки для проникнення в бойові порядки ЗСУ ворог здійснив невдалу спробу застосування авто- та мототехніки.

"Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено", - наголосили в Силах оборони.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували три населені пункти в Донецькій області. За даними аналітиків, російські війська окупували села Піщане, Слов'янку і Ясенове, розташовані на південь від Покровська.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що наразі про оточення Покровська не йдеться, адже ворогу вдалося підійти до міста лише з одного напрямку.

Генерал армії України та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що для російського диктатора Володимира Путіна Покровськ набув значення стратегічного рівня. Перед початком переговорного процесу Путін хоче показати, що він фактично захопив Покровськ.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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