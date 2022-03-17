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На Херсонщині льотчик ЗСУ направив підбитий штурмовик на ворожу колону

17 березня 2022, 20:59

Український пілот прийняв рішення направити падаючий літак на росіян. Він сам встиг катапультуватися.

Су-25
Су-25 ЗСУ / Міноборони України

Один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів.

В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів, пише Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що відео зафіксовано фрагмент бомбардування українськими пілотами колони російських окупантів. При цьому один з літаків ЗСУ отримав пошкодження.

Разом з тим український пілот прийняв рішення направити падаючий літак на росіян. Він сам встиг катапультуватися.

Зазначається, що український герой пілотував штурмовиком Су-25 Повітряних сил ЗСУ. На борту нанесений номер літака №30.

Додамо, що у другій частині відео видно розбиту колону окупантів. По всій видимості, це та сама колона, яку атакувала українська авіація, і на яку впав підбитий український штурмовик. Бої відбувалися в Херсонській області.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, в результаті ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.

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Су-25 війна Росії та України
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