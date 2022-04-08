ЗСУ збили ворожий вертоліт Ка-52 за 16 мільйонів доларів влучним пострілом зі Стугни

ЗСУ збили ворожий вертоліт Ка-52 влучним пострілом зі Стугни/ mil.ru

Захисники України збили російський вертоліт Ка-52, поціливши в нього з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Чергову ворожу "пташку" відмінусували бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригада Збройних сил України. Про це повідомив український воїн Юрій Кочевенко у Facebook.

"Щойно зі Стугни 95-та ОДШБр знову знищила рашистський Ка-52. Ті самі хлопці", – написав він.

Вертоліт Ка-52 – що про нього відомо

Ка-52 "Алігатор" – це багатоцільовий російський бойовий вертоліт, який може здійснювати розвідку місцевості, координацію дій групи бойових вертольотів тощо. Гвинтокрил може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу, а також повітряні цілі на полі бою.

За наявною у відкритих джерелах інформацією, в РФ було виготовлено 170 таких вертольотів. Їхня експлуатація почалася з 2008 року.

Вартість одного такого гвинтокрила становить 16,1 мільйона доларів США.

Станом на цей час від початку війни Росії проти України ЗСУ знищили уже до 10 російських вертольотів Ка-52.

Що відомо про українську Стугну

"Стугна-П" – це український протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) другого покоління, який розробило київське конструкторське бюро "Луч".

Система працює у напівавтоматичному режимі й наводиться по лазерному променю. При цьому оператор може керувати комплексом дистанційно за допомогою спеціального пульту – в такому разі боєць, який керує Стугною, має змогу відійти на відстань до 50 метрів.

Над розробкою Стугни українське підприємство працювало з 2005 по 2010 рік. З 2011 року і по сьогодні протитанковий ракетний комплекс перебуває на озброєнні в Україні.

Нагадаємо, російські війська обстріляли вокзал у Краматорську. За попередньою інформацією 30 людей загинули і понад 100 поранено. Удар по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію, було завдано удару ракетою "Точка-У", повідомив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: