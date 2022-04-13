ЗСУ збили ювілейну 300-ту повітряну ціль РФ – "підсмажили" ворожий штурмовик Су-25

ЗСУ збили ще один ворожий Су-25/ Фото ілюстративне, скрін з відео

Українські Повітряні сили у вівторок, 12 квітня, збили російський штурмовик Су-25. Цей літак окупантів поповнив список ліквідованих російських повітряних цілей і став ювілейним – 300-м.

Погода на Сході та Півдні України не сприяла виконанню завдань, проте це не завадило українським військовим успішно ліквідувати ворожу ціль. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Це – 300-та ювілейна повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення рашистів в Україну! Цілями ЗРВ Повітряних Сил є: літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети", – йдеться у повідомленні.

Штурмовик Су-25 – що відомо

Літак Су-25, який неформально називають "Грач" – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик. Його використовують для надання авіапідтримки у зоні бойових дій вдень і вночі за умов візуальної видимості цілі, а також для збивання цілей у повітрі.

У СРСР його прийняли на озброєння у 1981 році.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, ЗСУ уже збили багато ворожих Су-25. Зокрема, повідомлялося про збиття таких літаків над Волновахою, над селом Забарівка Чернігівської області, у Миколаївській області тощо.

Нагадаємо, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

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