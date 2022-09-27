ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами і баржу росіян в Херсонській області

Українські військові знищили багато техніки і живої сили ворога / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Збройні Сили України знищили ворожу баржу і чотири склади з боєприпасами в Херсонській області. Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування Південь.

Вогневий контроль проведено і по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці.

Загалом, українська авіація завдала 10 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.

Втрати Росії склали:

77 окупантів;

шість танків;

п'ять гаубиць, у тому числі самохідна "Мста-С";

три зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцир-С1";

14 одиниць авто-бронетехніки.

Також в Баштанском районі Миколаївської області знищено ворожий безпілотник "Орлан-10".

Як повідомляв Главред, 25 вересня Збройні Сили України знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 і п'ять складів з боєприпасами на південному напрямку.

24 вересня українська авіація та артилерія потужно атакувала російських окупантів на південному напрямку. Захисники України знищили десятки одиниць живої сили і техніки противника.

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