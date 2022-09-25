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ЗСУ потужно вдарили по місцю розташування Росгвардії в Херсоні

25 вересня 2022, 07:41

Російська окупаційна армія втратила 57 солдатів, дві гаубиці "Мста-Б", САУ "Гвоздика" і "Акація", РСЗВ "Град" та іншу військову техніку.

Російська військова техніка, російські військові, вибух
ЗСУ вразили місце розташування Росгвардії в Херсоні/ Reuters, УНІАН

24 вересня українська авіація та артилерія потужно атакувала російських окупантів на південному напрямку. Захисники України знищили десятки одиниць живої сили й техніки противника.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, пілоти відпрацювали п'ять ударів по двох системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах і трьом районам зосередження озброєння і техніки в Бериславському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 завдань, зокрема посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи.

Крім цього, ЗСУ послабили ворожу армію на три пункти управління вздовж лінії фронту, а також вразили місце розташування Росгвардії в Херсоні та придушили один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду.

За підтвердженими результатами, втрати російської окупаційної армії склали:

  • 57 солдатів;
  • 2 гаубиці "Мста-Б" і ще одна 122-х мм;
  • самохідна артустановка "Гвоздика" і самохідна гаубиця "Акація";
  • реактивна система залпового вогню "Град";
  • 2 командно-штабних машини;
  • 19 одиниць іншої автобронетехніки.

"Ворог продовжує повітряну розвідку і спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Два розвідники типу "Орлан-10" знищені у Бериславському районі Херсонської області та у Баштанському районі Миколаївської області. У сусідньому Миколаївському районі збитий дрон-камікадзе "Шахід-136", - повідомили в ОК Південь.

Наші воїни додали, що ще були знищені три склади ворожих боєприпасів у Баштанському, Херсонському та Бериславському районах.

Як повідомляв Главред, керівник об'єднаного пресцентру сил оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти на Півдні заблоковані між силами оборони України та правим берегом Дніпра. Вони деморалізовані й думають скласти зброю.

За добу 20 вересня Збройні Сили України знищили 151 солдата російської окупаційної армії та десятки одиниць військової техніки противника на південному напрямку.

За добу 19 Вересня Збройні Сили України знищили два російських склади з боєприпасами у Благодатному та Херсоні.

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