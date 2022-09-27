Вночі РФ вдарила ракетами по Миколаєву і Запоріжжю

У Запоріжжі окупанти влучили в об'єкти інфраструктури. У Миколаєві відомо про пошкодження житлових будинків і магазинів, а також мережі водопроводу.
Російські окупаційні війська вночі 27 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю і двічі обстріляли Миколаїв.
Як повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти влучили в об'єкти інфраструктури. Дані про постраждалих і руйнування уточнюються.
"Важливо! Дотримуйтесь запобіжних заходів! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебуваєте в укриттях. Є ризик повторних атак", - написав Старух в Telegram.
За словами мера Олександра Сенкевича, в Миколаєві "прильоти" були в різних районах міста. Поки відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків і магазинів, а також мережі водопроводу.
"Прошу всіх бути максимально обережними! Не публікуйте в соцмережах адреси прильотів! Більше інформації повідомлю вам за кілька годин", - написав Сенкевич у Telegram.
Як повідомляв Главред, вночі 26 вересня російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе. Два дрони влучили в об'єкт військової інфраструктури. Один - знищений силами протиповітряної оборони. В результаті масштабної пожежі та детонації боєприпасів організована евакуація цивільного населення.
Вдень 26 вересня російські загарбники здійснили ракетний удар по місту Первомайський на Харківщині. В результаті загинула 15-річна дівчина.
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