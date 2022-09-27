Олег Жданов зізнався, коли Путін розіграє "ядерну карту"

За якої умови Путін може вдарити ракетами по Україні/ Reuters, Главред

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, про що свідчать ядерні погрози Путіна на тлі масштабних провалів його армії в Україні. Також він розповів, як саме диктатор може вдарити по нашій країні, якщо перейде від погроз до дії.

Так, якщо Путін таки заявить про" входження " тимчасово окупованих територій України, де проходять псевдореферендуми, до складу РФ, він втратить можливість вирішити ситуацію шляхом переговорів. І тоді диктатор "розіграє карту" ядерної атаки, поділився експерт у бесіді з журналістами в ефірі телемарафону.

"Ця ескалація несе два завдання. Перша - зробити конфліктом з примусом заходу до переговорів. І друге завдання - врятувати фронт. Він хоче за всяку ціну врятувати фронт. Йому неважливо, він розуміє, що втрат буде ще дуже багато, тому вони, за даними деяких західних розвідспільнот, все-таки будуть призивати 1 мільйон і 200 тисяч чоловік. Але це буде як в 1941 році, просто "закидати тілами", просто посадити купу народу в окопи, щоб ми не могли наступати. А взагалі це призов: якщо ж цей призов не спрацює, ця ескалація, значить, я думаю, буде розігруватися карта загрози нанесення ядерних ударів", - зазначив Жданов.

Він також описав ймовірний сценарій подальших дій Путіна. На думку військового експерта, спочатку кривавий диктатор буде показувати готовність до застосування ядерної зброї.

"Це буде вже із залученням практичних дій. Пам'ятаєте, в березні, коли Путін приводив сили ракетних військ стратегічного призначення в особливий режим? Буде те ж саме. Він віддаватиме накази. Десь, можливо, будуть виходити в райони оперативні пускові установки, наприклад системи "Тополя-М", і він буде водити ось ці полки по нескошених травах, але без доставки ядерної зброї, показуючи їхню готовність до застосування", - розповів Жданов.

Однак Путіну варто розуміти, що Захід відповість на такі дії жорстко. РФ отримає удар у відповідь у разі ядерної атаки. Жданов нагадав слова Джонсона і Байдена, коли ті говорили про превентивний удар зі звичайної зброї по РФ. США знають і чітко стежать за всім ядерним запасом Путіна, а тому диктатор точно побачить відповідь, якщо таки зважиться завдати ядерного удару.

"Тактичний ядерний удар, якщо ми говоримо про мінімальний заряд, то зона безпеки для своїх військ від епіцентру - 15 кілометрів... Він (мінімальний заряд - ред.) призначений для пробиття проломи або в глибоко ешелонованій обороні або для знищення військ в районах зосередження. У нас районів зосередження немає, ми воюємо зовсім по-іншому", - додав експерт.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і про готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світові ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на сценарій застосування ядерної зброї. Однак, на думку Зеленського, в той же час цього не можна виключати.

За словами Жданова, навіть будівля реактора витримає ядерний удар при мінімальному заряді. Радіоактивне зараження буде мінімальним, проте реакція Заходу буде блискавичною.

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