"РФ гнала солдатів на бійню": Залужний розповів про хитрощі ЗСУ в перші дні вторгнення

Валерій Залужний розповів про перші дні вторгнення РФ в Україну / Фото facebook.com/vzaluznyj

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про те, що в перші дні повномасштабного вторгнення військ РФ захисники України заманювали ворога вглиб країни. Так вони мали можливість ефективніше знищувати окупантів та їхню логістику, і цей сценарій спрацював.

За словами Залужного ЗСУ робили все, щоб не дозволити впасти Києву, а на інших напрямках намагалися завдати агресору великих втрат, навіть якщо в деяких місцях це вимагало б втрати території. Про це генерал розповів в інтерв'ю журналу Time.

Мета ЗСУ полягала в тому, щоб спочатку дозволити російській армії просунутися вперед, а потім знищити її колони техніки і живої сили на фронті, а також лінії поставок в тилу. Залужний зазначив, що вже на шостий день вторгнення стало зрозуміло, що така тактика працює.

Також Головнокомандувач ЗСУ розповів про промахи Росії. Генерал зазначив, що командування військами РФ просто "гнало своїх солдатів на бійню".

"Вони вибрали той сценарій, який мені найбільше підходив", – сказав Залужний.

Інтерв'ю Залужного журналу Time

Журнал Time присвятив обкладинку і статтю головнокомандувачу Збройними силами України. Випуск за 10-17 жовтня 2022 року вийде з назвою "Генерал Валерій Залужний і український шлях війни". Стаття, яка вже доступна на сайті видання, називається "всередині українського контрудару, який змінив хід війни".

У цьому інтерв'ю Залужний розповів, як на початку повномасштабного вторгнення Росії сказав голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі, що не планує евакуюватися, оскількивійна для нього почалася ще в 2014 році. За його словами, генерал Міллі був "в деякому роді вражений", коли побачив опір України.

Також Головнокомандувач ЗСУ вважає, що перемога України у війні проти РФ не завершить бойові дії між державами.

"Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни", - заявив Залужний.

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