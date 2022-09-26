Мінус Су-25, Мі-8 і п'ять складів з боєприпасами: ЗСУ вдарили по окупантах на Півдні

Українська авіація завдала дев'ять ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 310 вогневих завдань. В результаті армія РФ втратила 43 солдата.
25 вересня Збройні Сили України знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 і п'ять складів з боєприпасами на південному напрямку.
Як повідомляє Оперативне командування Південь, авіація завдала 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 310 вогневих завдань.
Упродовж бойового дня бійці ЗСУ:
- відпрацювали по зосередженню ворожого озброєння та техніки у Бериславському районі;
- посилили вогневий контроль Антонівського мосту;
- унеможливили використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.
"У Бериславському районі Херсонської області воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8, який також успішно "приземлили", - йдеться у повідомленні.
Крім того, наші військові знищили п'ять російських складів з боєприпасами в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці та на Кінбурнській косі.
Внаслідок дій Збройних сил України окупанти втратили:
- 43 солдатів;
- 3 танка;
- 1 САУ;
- 9 одиниць автобронетехніки.
Як повідомляв Главред, за добу 19 вересня Збройні Сили України знищили два російські склади з боєприпасами у Благодатному та Херсоні.
За добу 20 вересня Збройні Сили України знищили понад 150 солдатів російської окупаційної армії та десятки одиниць військової техніки противника на південному напрямку.
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