УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Мінус Су-25, Мі-8 і п'ять складів з боєприпасами: ЗСУ вдарили по окупантах на Півдні

26 вересня 2022, 07:05

Українська авіація завдала дев'ять ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 310 вогневих завдань. В результаті армія РФ втратила 43 солдата.

Літак, Су-25, Росія
Армія РФ залишилася ще без одного літака Су-25 / topwar.ru

25 вересня Збройні Сили України знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 і п'ять складів з боєприпасами на південному напрямку.

Як повідомляє Оперативне командування Південь, авіація завдала 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 310 вогневих завдань.

Упродовж бойового дня бійці ЗСУ:

  • відпрацювали по зосередженню ворожого озброєння та техніки у Бериславському районі;
  • посилили вогневий контроль Антонівського мосту;
  • унеможливили використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

"У Бериславському районі Херсонської області воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8, який також успішно "приземлили", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наші військові знищили п'ять російських складів з боєприпасами в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці та на Кінбурнській косі.

Внаслідок дій Збройних сил України окупанти втратили:

  • 43 солдатів;
  • 3 танка;
  • 1 САУ;
  • 9 одиниць автобронетехніки.

Як повідомляв Главред, за добу 19 вересня Збройні Сили України знищили два російські склади з боєприпасами у Благодатному та Херсоні.

За добу 20 вересня Збройні Сили України знищили понад 150 солдатів російської окупаційної армії та десятки одиниць військової техніки противника на південному напрямку.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:59

Мобілізація у РФ йде зі скрипом, Путін не зможе розв'язати проблеми - ISW

07:51

Путін хоче закінчити війну до 15 листопада: Жданов пояснив, на що сподівається диктатор

07:32

Росія атакувала Одеську область дронами-камікадзе: спалахнула потужна пожежаВідео

07:05

Мінус Су-25, Мі-8 і п'ять складів з боєприпасами: ЗСУ вдарили по окупантах на Півдні

06:41

У США є план дій, якщо РФ застосує ядерну зброю - БлінкенВідео

Реклама
06:24

Чи здатні протести в Ірані повалити владу і привести до зміни режимуПогляд

05:00

Якщо Путін застосує ядерну зброю, сили НАТО знищать війська Путіна в Україні – ПіонтковськийВідео

04:05

"Ми робимо помилку": військовий експерт пояснив, чому небезпечно недооцінювати мобілізованих в РФВідео

03:20

Найсмачніші рулетики з оселедця з бюджетною начинкою: чудовий рецепт закускиВідео

02:31

18-річна донька Моніки Беллуччі показала глибоке "дорогоцінне" декольте

02:20

Синоптики розповіли, де і коли чекати справжнього пекла в УкраїніВідео

01:58

"Наречена з пекла": Волочкова розсунула ноги в білій сукні

01:33

Навесні буде розкішна клумба: як правильно садити тюльпани на зимуВідео

00:51

Прикмети на 26 вересня: які 5 речей заборонено робити, щоб проблеми зі здоров'ям не привернутиВідео

00:18

Алла Пугачова показала кістляві ніжки в непристойному міні

25 вересня, неділя
23:53

Зеленський відверто розповів, як Україна відповість на "референдуми"Відео

23:24

Гроші сиплються з неба: які 5 жіночих імен все життя купаються в багатствіВідео

22:55

Захід розробляє екстрені плани на випадок ядерного удару по Україні - FTВідео

22:37

Путін хоче завершити війну до 15 листопада, але на своїх умовах - ЖдановВідео

22:12

Рекордне подорожчання: ціни на м'ясо в Україні злетілиВідео

Реклама
22:05

Там сотні людей: в Ізюмі знайшли ще дві братські могили - ЗеленськийВідео

21:39

Європа почне передавати Україні танки після того, як це зроблять США - ЗеленськийВідео

21:28

Зеленський відповів на ядерні погрози ПутінаВідео

21:07

Зима стане викликом для всієї України: Зеленський про удари Росії по електромережіВідео

21:01

"Наслідки будуть катастрофічними": США дадуть потужну відповідь у випадку ядерного удару РФВідео

20:34

Гороскоп на жовтень 2022 для Раків: велика любов, прибуток і поїздка за кордон

20:29

В Україну увірветься циклон Стефанія: синоптик попередила українців про справжню спекуВідео

20:10

Прикмети на 27 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб біду не залучити на ВоздвиженняВідео

19:56

"ЗСУ зможуть нас порадувати": Гайдай анонсував хороші новини в Луганській областіВідео

19:48

Україна отримала системи NASAMS - ЗеленськийВідео

19:38

"Що за ганьба": футболісти збірної РФ осоромилися через санкції, а фанати шоковані грою УкраїниВідео

19:36

Можна взяти ядерну зброю напрокат в Ізраїлю, щоб у Москві не нилиПогляд

19:23

Німеччина боїться війни Росії з НАТО, тому не дає танки Україні - ШольцВідео

19:23

Казкова удача і великі зміни: 3 знакам зодіаку неймовірно пощастить в рік Чорного Кролика

19:03

Гороскоп на завтра, 26 вересня 2022: Левам - віщі сни, Дівам - грошова удача, Козерогам - пасткаВідео

18:55

"Це Росія напала на Україну": протести проти мобілізації в РФ дійшли до МахачкалиВідео

18:49

Рош ха-Шана 2022: дата, традиції та привітання в єврейський Новий рік

18:45

"Втратила бажання взагалі вставати з ліжка": Тишкевич розповіла про відчай через хронічний біль

18:42

Били та різали ножем: звільнений з полону британець розповів про звірства окупантівВідео

17:56

"План виконаний": Аксьонов цинічно заявив про завершення мобілізації в КримуВідео

Реклама
17:30

Якщо в Кремлі захочуть позбутися Путіна, на Росію очікують масштабні протести - ФейгінВідео

17:28

Великий куш і неймовірна удача: 3 знаки зодіаку - в списку везунчиків тижняВідео

17:07

Окупанти катують навіть жінок: у полоні перебувають близько 2500 українців - ВерещукВідео

17:07

Спроба "зачистки": у Зеленського відреагували на масову мобілізацію кримських татарВідео

16:54

"Страшко" з популярного серіалу розповіла, чи буде повертатися в УкраїнуВідео

16:44

Що робити, якщо болить горло і коли звертатися за допомогою

16:43

Щоб було чисто і без запаху: як правильно прибирати котячий лоток

16:26

Звільнені з полону прикордонники перебувають у важкому станіВідео

16:07

Повернулася з Італії захищати батьківщину: у боях за Україну загинула доброволець "Квітка"Відео

15:59

"Істерично шукає ресурси": Путін майже прямо сказав росіянам, що програє війну - ПодолякВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти