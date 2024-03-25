Є першочергові цілі: у ВМС анонсували нові 'сюрпризи' для російського флоту

В ВМС зазначили, що головною ціллю Сил оборони України є кораблі ЧФ РФ, які є носіями крилатих ракет і можуть завдавати удари по території України.

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У ВМС анонсували нові "сюрпризи" для російського флоту / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Українські сили продовжують вражати ворожі кораблі у Чорному морі, останніми були знищені ВДК "Ямал" та "Азов". Однак у ворога залишаються ще кораблі, які є потенційними цілями для України. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі 24 каналу, підкресливши, що першочерговими цілями для українських захисників є ворожі кораблі, які представляють найбільшу загрозу для України. Зараз у Збройних силах є амбітні плани стосовно Чорноморського флоту Росії.

Він зазначає, що значна кількість кораблів Чорноморського флоту РФ, які призначені для бойових дій в Чорному морі або для ударів по узбережжю із застосуванням корабельного озброєння, вже понад два тижні не виходять з портів.

"Найголовнішою складовою Чорноморського флоту у сенсі можливостей завдавати вогневого ураження по території України залишаються носії крилатих ракет. Фактично їх десяток перебуває у складі Чорноморського флоту Росії. Відповідно ці кораблі зараз єдині, які можуть становити певну загрозу для нас",– наголосив речник Військово-морських сил ЗСУ. відео дня

Плетенчук додав, що Сили оборони України мають на меті повністю знищити російський Чорномосрький флот. однак для цього потрібен час та зброя.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по кораблях Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 24 березня Сили оборони України провели масштабний удар по військовим об'єктах РФ в тимчасово окупованому Криму. В німецькому виданні BILD зазначили, що цей удар був найсильнішим з моменту початку російської агресії проти України. За результатами обстрілу ЗСУ були пошкоджені великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", а також важливі об'єкти Чорноморського флоту РФ, зокрема вузол зв'язку.

Операція ЗСУ в тимчасово окупованому Криму виявилася ефективною, оскільки Чорноморський флот РФ зазнав значних втрат. Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що українські війська могли також уразити й інші кораблі ЧФ РФ, зокрема "Іван Хурс".

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило удар по десантному кораблю "Ямал" та оприлюднило деталі пошкоджень.

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