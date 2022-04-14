ЗСУ влаштували рашистам Цусиму: арешт про втрату РФ крейсера Москва

Після цусимського бою це перший флагман російського флоту, уражений у бою.
З втратою російськими окупантами ракетного крейсера Москва висадка десанту в районі Одеси буде ускладнена, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
Він нагадав про те, що крейсер Москва забезпечував рашистам ППО, у нього були системи типу С-300, і він мав відмінну "парасольку".
"І це ж флагман - там штаб флоту був, принаймні, представники штабу. На флагмані завжди є офіцери флоту, які виконують управління групою, безпосередньо перебуваючи в морі. І що з ними – велике питання. За одними даними, врятувалося 14, за іншими – 50 осіб екіпажу чисельністю в 510. Ще невідомо, скільки там було капітанів першого рангу і адміралів", - говорить радник глави ОП.
"Нагадую, що після Цусимського бою це перший флагман російського флоту, уражений у бою, фактично знищений. Не втрачали вони флагманів своїх навіть під час Першої та Другої світової воєн... крім того, за його боєздатністю – це як танкова дивізія, тільки потужніша за рахунок крилатих ракет", – додав Арестович.
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Раніше в США повідомляли, що пожежа на ракетному крейсері Москва триває.
При цьому судно все ще знаходилося на плаву і прямувало до Севастополя.
На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.
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