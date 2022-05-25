РФ провела таємну спецоперацію на затонулому крейсері Москва - розвідка

До проведення операції на затонулому флагмані ЧФ були залучені від 5 до 7 кораблів.
З затонулого російського крейсера Москва, який був підбитий українськими ракетами Нептун, окупанти забрали тіла загиблих моряків і секретну документацію, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Як підкреслив він у коментарі виданню Крим.Реалії, рятувальна операція на російському кораблі тривала щонайменше два тижні.
За даними офіційного представника ГУР, до її проведення були залучені від 5 до 7 кораблів.
"В основному це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла [загиблих моряків], знімали всю апаратуру і проводили зачистку цього крейсера — діставали те, що там залишилося і що не повинно потрапити в руки третьої країни", — повідомив Скібіцький.
Додамо, що офіційної інформації про проведення рятувальної операції на затопленому крейсері Москва від Міноборони РФ не було.
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На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.
В результаті отриманих пошкоджень корабель затонув у Чорному морі.
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