Перетворення на підводний човен: Мережа вибухнула жартами після знищення крейсера Москва

У четвер, 14 квітня, в Міноборони РФ заявили, що крейсер окупантів Москва затонув при буксируванні.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ.

"Крейсер Москва затонув при буксируванні в умовах шторму", - сказано в повідомленні.

Раніше в США повідомляли, що пожежа на ракетному крейсері Москва триває.

При цьому судно все ще знаходилося на плаву і прямувало до Севастополя.

Соціальні мережі та месенджери відреагували хвилею мемів на новину про підбитий російський військовий крейсер Москва.

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На російському крейсері Москва Чорноморського флоту РФ 13 квітня сталася пожежа. Причиною загоряння назвали попадання в корабель українських ракет Нептун.

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