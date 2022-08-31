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Не контрнаступ, а "промацування": британський військовий експерт оцінив бої ЗСУ на Херсонщині

31 серпня 2022, 02:05

У Херсонській області, по суті, не стільки наступ ЗСУ, скільки операція з промацування українцями противника, каже військовий експерт.

ВСУ, вибух
Британський військовий експерт оцінив бої ЗСУ на Херсонщині / Фото УНІАН

Контрнаступ ЗСУ на півдні України, повідомлення про який почали масово з'являтися 30 Серпня ‒ попросту безліч операцій з промацування російських окупантів. Про це військовий аналітик і професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс (Шотландія) Філліпс О'брайен написав на своїй сторінці в Twitter.

"Це заздалегідь спланована операція, оскільки перед нею українська армія накопичила боєприпаси і почала вступати в протидію з російськими силами по всій лінії фронту в регіоні. Одночасно є ознаки скоординованої кампанії інформування про те, що відбувається в ЗМІ", — зазначає експерт.

На його думку, вогонь з великої відстані по мостах говорить про те, що ЗСУ намагаються перешкодити постачанню російських окупантів і мають намір не дати російським військам піти з технікою.

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Як каже О'брайен, варто очікувати, що українці і далі будуть вимотувати російських військових і намагатися знайти діри в їх обороні.

"Але Україна не буде прагнути наражати свої війська на небезпеку, якщо росіяни будуть запекло битися", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того Керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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