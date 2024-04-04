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Вдалося зупинити просування росіян: Зеленський терміново скликав військову Ставку

Юлія Закрепа
4 квітня 2024, 16:35
Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич розповів про ситуацію щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору.
Вдалося зупинити просування росіян: Зеленський терміново скликав військову Ставку
Зеленський провів військову Ставку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 4 квітня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Володимир Зеленський повідомив, що основними питаннями на Ставці були - фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона.

"На засіданні заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках. Стали відомі результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь. Звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод. Доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми", - зазначив президент України у своєму Telegram.

відео дня

Начальник Генштабу Анатолій Баргилевич розповів про ситуацію щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору. Стали відомі результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО.

Зеленський дав низку доручень щодо подальшого вдосконалення тактик ЗСУ.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що Росія у березні запустила по Україні понад 3 тисячі авіабомб і 400 ракет. РФ також запустила по Україні понад 600 "шахедів". Різні міста і села України потерпають від цього терору.

Президент України жорстко накинувся на Захід через відсутність допомоги. Зеленський зазначив, що необхідні Україні системи ППО просто стоять без діла та "припадають пилом десь на базах".

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війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський ставка
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