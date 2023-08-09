ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Херсонщини та прорвали оборону вглиб на 800 метрів - ISW

Аналітики вважають, що був проведений "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

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ЗСУ здійснили рейд через Дніпро на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, understandingwar.org

Сили оборони України провели рейд на лівий берег Дніпра в Херсонської області та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів. ЗСУ, ймовірно, провели "обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що кілька російських військових блогерів повідомили, що українські сили висадили сім катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Табори та прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.

Російський "воєнкор" зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників (ВДВ) з району Козацьких Таборів в Запорізьку область і замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону в цьому районі.

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А гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, коментуючи інформацію про український десант, заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту.

Тим не менш, більшість відомих російських військових блогерів стверджували, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по них вогонь. Тож, Сально, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити досягнення ЗСУ в цьому регіоні.

Поблизу Козацьких Таборів є спалахи пожеж / Фото : understandingwar.org

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козацьких Таборів є спалахи пожеж, що свідчить про активний артилерійський вогонь.

Зазначається, що до кінця дня російські "воєнкори" почали заявляти, що Сили оборони залишили лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як " обмежений рейд", а не повноцінний прорив лінії оборони.

Що відбувається на фронті

На Півдні підрозділи Збройних сил України зайшли на першу лінію оборони російських окупантів, заявив 8 серпня заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. При цьому українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

8 серпня керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що після прориву першої лінії оборони російських окупантів на окремих ділянках Південного фронту Збройним силам України вдається розвинути успіх. Однак, повідомляють про це дозовано, щоб зберегти життя українських військовослужбовців. За її словами, прорив лінії оборони - це перший етап.

7 серпня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові просунулися на напрямку двох населених пунктів у Запорізькій області й закріплюються на рубежах, яких їм вдалося досягти. Проте рух захисників України на півдні зараз ускладнений, бо окупанти не лише поставили багато мін, а й укріпили основні панівні висоти бетоном.

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