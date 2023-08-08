ЗСУ проломили заслони РФ на півдні та зайшли на першу лінію оборони окупантів

Українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине.

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ЗСУ просунулися на півдні / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

На півдні підрозділи Збройних сил України зайшли на першу лінію оборони російських окупантів, заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін.

При цьому українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Представник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" уточнив, що українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине.

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"На цьому напрямку є просування сотнями метрів. Також тривають наступальні дії на Бердянському напрямку. Ми вже зайшли на першу лінію окупантів і перша лінія дуже складна. Але наші військові продавлюють. Ми рухаємося вперед і цей рух сповільнено мінними загородженнями і недоліком у нас авіації", — зазначив він.

Представник ЗСУ також вказав на те, що на цьому напрямку високий рівень мінування полів та інженерних загороджень росіян.

При цьому Кузьмін додав, що ЗСУ стикаються з великим числом підготовлених росіян. Війська РФ кидають резерви з другої лінії оборони, зокрема морських піхотинців, десантників і спецназівців.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою. На Таврійському напрямку є успіхи в українських сил, за добу втрати ворога склали 256 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, тому що був змінений тип операції. Зараз українські військові не намагаються просуватися, а провокують російських окупантів на контратаки, "що просто ідеально", вважає тому Купер.

Раніше в Міноборони розповіли, що РФ хоче взяти під контроль два міста. Окупанти намагаються наступати на Сході, але українські військові навіть під суцільним мінометним вогнем не дають ворогові просунутися.

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