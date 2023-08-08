УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ проломили заслони РФ на півдні та зайшли на першу лінію оборони окупантів

Олексій Тесля
8 серпня 2023, 19:50 оновлено 8 серпня, 20:01
461
Українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине.
всу
ЗСУ просунулися на півдні / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

На півдні підрозділи Збройних сил України зайшли на першу лінію оборони російських окупантів, заявив заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін.

При цьому українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Представник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" уточнив, що українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине.

відео дня

"На цьому напрямку є просування сотнями метрів. Також тривають наступальні дії на Бердянському напрямку. Ми вже зайшли на першу лінію окупантів і перша лінія дуже складна. Але наші військові продавлюють. Ми рухаємося вперед і цей рух сповільнено мінними загородженнями і недоліком у нас авіації", — зазначив він.

Представник ЗСУ також вказав на те, що на цьому напрямку високий рівень мінування полів та інженерних загороджень росіян.

При цьому Кузьмін додав, що ЗСУ стикаються з великим числом підготовлених росіян. Війська РФ кидають резерви з другої лінії оборони, зокрема морських піхотинців, десантників і спецназівців.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою. На Таврійському напрямку є успіхи в українських сил, за добу втрати ворога склали 256 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, тому що був змінений тип операції. Зараз українські військові не намагаються просуватися, а провокують російських окупантів на контратаки, "що просто ідеально", вважає тому Купер.

Раніше в Міноборони розповіли, що РФ хоче взяти під контроль два міста. Окупанти намагаються наступати на Сході, але українські військові навіть під суцільним мінометним вогнем не дають ворогові просунутися.

Читайте більше:

війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

У росіян проблеми із вивозом зерна після ударів України

У росіян проблеми із вивозом зерна після ударів України

20:47 Світ
"Врятували 8 людей": ДСНС завершила рятувальну операцію у Покровську

"Врятували 8 людей": ДСНС завершила рятувальну операцію у Покровську

19:56 Україна
ЗСУ проломили заслони РФ на півдні та зайшли на першу лінію оборони окупантів

ЗСУ проломили заслони РФ на півдні та зайшли на першу лінію оборони окупантів

19:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:23

Чому помідори чорніють і гниють: підказки, які врятують ваш урожай

20:54

Забула "надіти" обличчя: путінстка Доліна нажахала виглядом без макіяжу

20:47

У росіян проблеми із вивозом зерна після ударів України

20:20

"Все по райдеру": Козловський з синцем під оком показав свій бліндаж

19:56

"Врятували 8 людей": ДСНС завершила рятувальну операцію у Покровську

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:50

ЗСУ проломили заслони РФ на півдні та зайшли на першу лінію оборони окупантів

19:34

Нардепа зі "Слуги народу" викрито на корупції: "продавав" землю НААН

19:19

За два місяці до першої річниці: Трінчер і Волошин роз'їхалися через кризу

19:10

Головні результати саміту у ДжиддіПогляд

Реклама
18:53

Невідома країна викупила у Бельгії танки Leopard для України - ЗМІ

18:51

Перероблені літаки та ЗПС на трасах: ЗСУ створили секретні аеродроми – Bild

18:13

Росія будує великий табір "вагнерівців" поблизу України: для чого

18:00

В Україну увірветься холоднеча: різко похолодає до +9 градусів

17:49

Єдиний дипломатичний шлях закінчення війни: Зеленський розкрив формулу

17:19

Обстановка в Чорному морі після ударів по флоту РФ змінилась: що сталось

16:58

Міноборони РФ видало цинічну заяву про удар по Покровську: у ЗСУ відповіли на брехню

16:52

Контрнаступ ЗСУ буксує: на Заході назвали причину і дали тривожний прогноз

16:32

Кому пощастить у 2023: до кінця року життя заграє новими фарбами

16:30

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваші страхи

16:21

Як правильно їсти часник: простий спосіб приголомшить будь-кого

Реклама
16:20

5 речей, які старять жінку: Андре Тан сказав, що потрібно відправити на звалище

16:13

Як вибрати стиглий і солодкий кавун прямо біля прилавку: 5 перевірених способів

16:06

Російській співачці ладі Денс, яка потрапила в ДТП, стало гірше

16:00

У Макдональдс більше не підете: найсмачніший рецепт унікального чізбургера

16:00

Буде багато проблем: що не можна робити 10 серпня - прикмети і заборони

15:58

Як чоловікам легально виїхати за кордон під час воєнного стану: роз'яснення Кабміну

15:56

"Знали, що люди прийдуть на допомогу": у ЗСУ розкрили про подвійну атаку у Покровську

15:53

ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою

15:49

РФ хоче взяти під контроль два міста, на сході посилилися обстріли – Міноборони

15:39

Шварценеггер розповів про невиліковну хворобу, за яку його били в школі

15:35

Удар РФ по Покровську: поранення дістав герой фільму "20 днів у Маріуполі"

15:15

Хитрість досвідчених пекарів: навіщо на батоні та хлібі роблять надрізи

15:05

Вагітна Камінська вимагає від Ілона Маска гроші на пологи

15:03

Закрити не можна залишити новости компании

14:48

Смертельна ДТП на Харківщині: коп за кермом авто збив дівчинку на "зебрі" — ЗМІ

14:42

Чим протирати листя кімнатних рослин, щоб вони блищали: несподіваний засіб

14:22

"Не лише Чонгарський міст": у ГУР заінтригували анонсом нових ударів по Криму

13:48

Як не стати заручником системи?Погляд

13:44

Фен і окріп заборонені: як швидко розтопити лід в морозилці

13:39

Райська насолода: чому кішки люблять, коли їм чухають голову

Реклама
13:30

Навмисно били по рятувальниках: експерт пояснив тактику РФ по обстрілу ПокровськаФото

13:27

"Ти задовбала зі своєю любов'ю": Ані Лорак в міні рознесли за цинічні опуси

13:24

У Каховці вороги оголосили про відведення військ: у Міноборони пояснили трюк

13:16

Руслан Алієв досьє

12:57

Бій "Усик-Дюбуа": легендарний Майк Тайсон їдко пожартував щодо фаворита

12:49

Дівчина "порвала" Instagram - її засіб відмиє навіть найбруднішу духовкуВідео

12:34

ЗСУ підійшли до 2-ї лінії оборони РФ на Запоріжжі у 3-х точках – екскомандир "Айдару"

12:31

"Бійтеся своїх бажань": Катя Осадча розповіла про зміну імені

12:16

Медведєв впав в істерику і пообіцяв окупантам "перемогу", згадавши про Саакашвілі

12:09

Наслідки могли бути гіршими: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7Фото

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти