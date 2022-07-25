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ЗСУ скували війська РФ на Херсонщині: окупанти не можуть просуватися та створювати ударні групи

25 липня 2022, 16:01

Сили оборони України взяли під вогневий контроль декілька транспортних артерій, сказала Наталія Гуменюк.

Херсон ВСУ
Завдяки діям ЗСУ війська РФ не можуть просуватися Херсонською областю - Гуменюк / Колаж УНІАН, Людмила Денісова

Збройним силам України у Херсонській області вдалося встановити вогневий контроль над декількома важливими артеріями. Українські війська зупинили плани армії Росії з логістики. Відтепер окупанти не можуть спокійно пересувати свої сили і створювати нові ударні угруповання. Ситуація негативно позначається на моральному стані особового складу загарбників. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Під час свого брифінгу вона розповіла про те, що українська армія змогла взяти під вогневий контроль низку транспортних артерій. Внаслідок такої ситуації плани окупантів з логістики зруйновані. Вони не можуть переміщати свої сили і організовувати ударні угруповання.

читайте також"Дорога йде безпосередньо до Криму": названо 4 слабких місця окупантів РФ у Херсонській області"Під вогневий контроль нашими підрозділами взято декілька транспортних артерій, логістичні наміри ворога зруйновані. Наразі ми контролюємо ті транспортні шляхи, які для них (росіян) дуже важливі. У зв'язку з цим, вони не можуть вільно пересуватися, маневрувати, створювати нові ударні групи", - пояснила Гуменюк.

Також вона підкреслила, що така обстановка негативно позначається на моральному стані ворожих військ.

Ситуація у Херсонській області

Радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань 24 липня заявив, що переломний момент на полі бою на Херсонщині вже настав. За його словами, ЗСУ отримали перевагу над військами РФ і переходять від оборони до контрнаступальних дій. Згідно з його прогнозами, Херсонську область буде звільнено вже до вересня.

У Інституті вивчення війни припускають, що армія України або збирається, або вже почала контрнаступ у Херсонській області. Як вважають фахівці, тепер, ймовірно, інформація про подальше просування ЗСУ в регіоні надходитиме із затримкою та запізненням.

У Херсонській обласній військовій адміністрації розповіли, що ЗСУ відрізають ворожі війська від важливих маршрутів логістики. Також армія не дозволила загарбникам просунутися в селах Калинівської та Великоолексадрівської громади. Ситуація залишається стабільно важкою в інших селах Бериславського та Каховського районів. Українські війська взяли під контроль декілька об'єктів транспортної інфраструктури.

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