Ворогу перерізають логістику: ЗСУ беруть під контроль інфраструктуру на Херсонщині

Стабільно важка ситуація в селах Бериславського та Каховського районів, тривають бойові дії.
На Південному напрямку Збройні сили України завдають ударів по російським окупантам і відрізають ворога від важливих логістичних маршрутів.
Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, ЗСУ не дали просунутися окупантам у селах Калинівської громади (Сухий Ставок, Андріївка) та Великоолександрівської громади (Давидів Брід, Білогірка, Брускинське).
Стабільно важка ситуація в інших селах Бериславського та Каховського районів, тривають бойові дії.
При цьому українські захисники на Херсонщині взяли під контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури.
"Незважаючи на великий тиск, погрози і збільшення блокпостів, жителі області всі 5 місяців війни демонструють свою патріотичну позицію", – повідомляють в обладміністрації.
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На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.
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