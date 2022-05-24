Українському матросу віддячили за збитий літак РФ вартістю $40 млн

Українського матроса віддячили за збитий літак РФ вартістю $40 млн / скріншот

Міністр оборони Олексій Резніков нагородив іменною вогнепальною зброєю військовослужбовця ВМС ЗСУ старшого матроса Дмитра Тамілова, який точним пострілом з ПЗРК знищив російський літак-бомбардувальник вартістю 40 млн. доларів.

Дмитро виконував бойові завдання по захисту морського узбережжя України. Коли в небі з'явилися два ворожих Су-34, він зрозумів, що одним польотом вони не обмежаться, повідомили в прес-службі Міноборони України.

"Вже на другому колі, як тільки один з літаків з'явився в поле зору, Дмитро здійснив пуск з ПЗРК "Ігла". Наш моряк не просто знищив ворожий бомбардувальник, а й врятував 25 побратимів свого судна. За хоробрість старший матрос також нагороджений відзнакою Президента "За військову службу України", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали про інженера окремого батальйону матроса Віталія Скакуна. Він пожертвував своїм життям, щоб підірвати Генічеський автомобільний міст і зупинити просування танкової колони росіян.

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