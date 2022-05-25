Підстрелив "Грача": боєць ЗСУ вдруге за місяць збив літак РФ

Літак, Су-25, Росія / topwar.ru

У Запорізькій області захисник України точним пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла збив літак РФ Су-25.

Як розповіли в прес-службі Нацгвардії, нацгвардієць в одному з районів виконання завдання збив російський штурмовик Грач 23 травня.

При цьому військовослужбовець вже вдруге за цей місяць збиває літак росіян, чим завдає значних втрат російській окупаційній армії.

Влучний стрілець є військовослужбовцем строкової служби. А збив він російський військовий літак за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла, розробленого ще в радянські часи.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України завдали нищівного удару по російському винищувачу Су-25 в Луганській області. Літак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.

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