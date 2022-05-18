Штурм захлинувся: ЗСУ відбили атаки на Донбасі, рашисти відступили з втратами

РФ продовжує наступальні дії на сході України та обстріл позицій українських військ.
Російські окупанти продовжують наступальні дії на сході України та обстріл позицій українських військ та сіл на Сіверському, Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.
Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 18 травня, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Зазначається, що на Слов'янському напрямку окупанти безуспішно вели бойові дії за підтримки артилерії в районі Довгенького.
Крім того, на Сєвєродонецькому напрямку безуспішно вів штурмові дії в районі с. Нижнє.
При цьому на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі с. Катеринівка.
Разом з тим на Авдіївському напрямку невдачею закінчилися бойові дії ворога в районі сіл Новобахмутівка та веселе. Також на Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі с. Новоселівка, а на Курахівському напрямку - в районі с. перемога, в обох випадках також безуспішно.
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Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.
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