Штурм захлинувся: ЗСУ відбили атаки на Донбасі, рашисти відступили з втратами

ЗСУ припинили штурмові дії окупантів на Донбасі / Фото Reuters

Російські окупанти продовжують наступальні дії на сході України та обстріл позицій українських військ та сіл на Сіверському, Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 18 травня, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що на Слов'янському напрямку окупанти безуспішно вели бойові дії за підтримки артилерії в районі Довгенького.

Крім того, на Сєвєродонецькому напрямку безуспішно вів штурмові дії в районі с. Нижнє.

При цьому на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі с. Катеринівка.

Разом з тим на Авдіївському напрямку невдачею закінчилися бойові дії ворога в районі сіл Новобахмутівка та веселе. Також на Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі с. Новоселівка, а на Курахівському напрямку - в районі с. перемога, в обох випадках також безуспішно.

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Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.

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