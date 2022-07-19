ЗСУ вдарили по складах і скупченню сил ворога на Півдні: знищено 65 окупантів

ЗСУ знищили 65 окупантів / Фото УНІАН

У понеділок, 18 липня, Збройні Сили України вдарили по складу боєприпасів і скупченню сил ворога в районі Снігурівки в Миколаївській області. По ворожих позиціях відпрацювали два наші штурмовики.

Як повідомляє Оперативне командування Південь у Facebook, всього за добу воїни ЗСУ ліквідували 65 загарбників.

Крім того, завдяки роботі української артилерії та ракетних ударів росіяни позбулися комплексного апаратного зв'язку "Редут-2УС", а також 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

"Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мав. Наші авіатори впоралися із завданням без втрат", - повідомили в ОК Південь.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи також завдали влучних ударів по скупченню озброєння, ворожій техніці та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади Херсонської області. Ще один склад боєприпасів противника злетів у повітря в районі Берислава.

"Об'єкти знищено. Втрати уточнюються", - повідомили військові.

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Як повідомляв Главред, 15 липня захисники України знищили в Херсонській області майже два десятки російських загарбників та їхню військову техніку. Також був знищений склад боєприпасів ворога.

18 липня в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області відбулися вибухи на складах боєприпасів окупантів. Після "прильотів" там почалася детонація.

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