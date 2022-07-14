Окупанти в паніці: HIMARS за тиждень завдали 50 ударів без жодного промаху

ЗСУ завдали 50 ударів американським HIMARS без єдиного промаху / Фото DVIDSHUB Flickr

За тиждень з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупантах було завдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович 13 липня в ефірі Фейгін Live.

За його словами, HIMARS радикально змінили правила гри на полі бою. Лише за добу завдано ударів по складах з боєкомплектами в Ленінському районі Донецька, в Новій Каховці, Петровському районі Донецька, на заводі ДЗТО в Кіровському районі Донецька, в селі Чарівне Херсонської області та в інших місцях.

"Всього понад 50 ударів нанесено за останній тиждень. Всі вони були результативні. Жодного промаху. Скрізь - детонація, вибухи, знищення і так далі", — сказав Арестович.

"За добу ще в Луганську був дуже хороший "приліт". Вони розташували в нашій колишній частині ППО, завезли туди боєкомплекти для ракет ППО і з властивою їм мудрістю поставили там поруч чи то батальйон, чи то цілу бригаду. Особовий склад там був і результати - навіть боюся уявити собі, бо це той вибух, коли розліт боєприпасів – від кілометра до трьох. Можеш собі уявити, що там було на місці з тим особовим складом", – сказав Арестович.

За його словами, у російських окупантів стан, близький до паніки. Вони зазнали величезних втрат.

Зазначимо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що США задоволені тим, як українські артилеристи використовують системи HIMARS, високоточно витрачаючи кожну ракету з метою ураження "болючих" місць російських військ.

За словами Рєзнікова, спритність українських артилеристів похвалив глава Пентагону Ллойд Остін під час останньої розмови зі своїм українським колегою.

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, за яких умов ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. Саме така ракета потрібна, щоби зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є лише боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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