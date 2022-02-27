ЗСУ розгромило хвалені "Тигри" російських окупантів у Харкові - фото

Вторгнення Росії в Україну / Reuters

У Харкові йдуть запеклі бої з російськими окупантами. Збройні сили України знешкодили ворожу колону, в тому числі і бронеавтомобіль "Тигр".

Фото опублікували у Telegram-каналі міжнародного волонтерського співтовариства Inform Napalm.

Підрозділ російських "тигрів" було повністю розгромлено українськими військовими. Тепер "гордість" Росії стоїть з пробитими колесами.

Українська армія поповнила свої трофейні запаси РПГ 30 "Крюк".

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ВСУ розгромило "Тигри" окупантів

Раніше Главред писав, що на в'їзді в місто Корюківка на Чернігівщині місцеві жителі разом з правоохоронцями змусили розвернутися колону танків ворога.

Також відзначилися жителі Сумщини. Територіальний громада селища Хотин своїми зусиллями роззброїла техніку російських окупантівв.

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