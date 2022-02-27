ЗСУ розгромило хвалені "Тигри" російських окупантів у Харкові - фото

Ворог не пройде!
У Харкові йдуть запеклі бої з російськими окупантами. Збройні сили України знешкодили ворожу колону, в тому числі і бронеавтомобіль "Тигр".
Фото опублікували у Telegram-каналі міжнародного волонтерського співтовариства Inform Napalm.
Підрозділ російських "тигрів" було повністю розгромлено українськими військовими. Тепер "гордість" Росії стоїть з пробитими колесами.
Українська армія поповнила свої трофейні запаси РПГ 30 "Крюк".
Ми під надійним захистом Збройних сил України. Нас підтримує весь цивілізований світ!
Раніше Главред писав, що на в'їзді в місто Корюківка на Чернігівщині місцеві жителі разом з правоохоронцями змусили розвернутися колону танків ворога.
Також відзначилися жителі Сумщини. Територіальний громада селища Хотин своїми зусиллями роззброїла техніку російських окупантівв.
Читайте також:
- Противник деморалізований і не в змозі продовжувати активні бойові дії-Арестович
- "Що Байрактар животворящий робить": з'явилося відео нищівного удару ЗСУ по окупантам
- На Полтавщині російські військові тікають і залишають свої танки - фото
- Навоювалися: російські солдати самі здаються в полон у Харкові - Національна поліція України