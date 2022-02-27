Противник деморалізований та не в змозі продовжувати активні бойові дії - Арестович

Арестович розповів, що зараз відбувається на фронтах в Україні / скріншот

Олексій Арестович розповів про ситуацію на українських фронтах станом на 27 лютого. За його словами, противник деморалізований та не робить активних наступальних дій. Сьогодні таких спроб було всього лише дві.

Вірити вкидам про "падіння" Харкова не можна. ЗСУ та територіальна оборона "тримають" місто. Російська армія пробувала пройти через Бучу, Гостомель та Ірпінь, але потрапила під удар з боку ЗСУ. Українські військові контролюють ситуацію.

Із західних областей загони територіальної оборони висунулися до Києва.

На Південному фронті - без просування противника.

У Києві був поранений водій швидкої допомоги.

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"Російська армія намагається влаштувати в Україні "шпигономанію". Велике прохання, самостійно не намагатися затримувати підозрілих осіб, а повідомляти про них у МВС", - сказав Арестович.

За його словами, приїзд делегації РФ до Білорусі для переговорів свідчить про те, що окупанти втрачають ініціативу і не в змозі продовжувати активні бойові дії.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не проти переговорів з Росією заради мирного врегулювання війни, але майданчиком для дискусії не може бути Мінськ.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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