На Полтавщині російські військові тікають і лишають свої танки - фото

Покинутий російський танк у Полтавській області / Facebook Микола Лунін

У Полтавській області українські військові і територіальна оборона витіснили російських окупантів - нападники залишили свої танки і втекли.

Про це повідомляє Полтавська обласна держадміністрація у Facebook.

Зазначається, що місцеві жителі близько півночі помітили пересування колони ворожої військової техніки Російської Федерації з території Сумської на територію Полтавської області. У колоні було близько 200 одиниць техніки, більшість з них - танки.

В ОДА зазначають, що військові та сили територіальна оборона знищили колону.

Як зазначив т.в.о. голови Полтавської ОДА Микола Лунін, це сталося у селі Бобрик.

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"Ворог тікає та кидає свою техніку! Село Бобрик, північ Полтавської області. Все буде Україна", - написав він.

Також російський снаряд потрапив у багатоквартирний житловий будинок в Бучі на Київщині. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Крім цього, у Києві в житловому масиві Троєщина виникла сильна пожежа після обстрілу російськими окупантами.

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