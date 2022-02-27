На Полтавщині російські військові тікають і лишають свої танки - фото

Ворога відтіснили українські бійці і тероборона.
У Полтавській області українські військові і територіальна оборона витіснили російських окупантів - нападники залишили свої танки і втекли.
Про це повідомляє Полтавська обласна держадміністрація у Facebook.
Зазначається, що місцеві жителі близько півночі помітили пересування колони ворожої військової техніки Російської Федерації з території Сумської на територію Полтавської області. У колоні було близько 200 одиниць техніки, більшість з них - танки.
В ОДА зазначають, що військові та сили територіальна оборона знищили колону.
Як зазначив т.в.о. голови Полтавської ОДА Микола Лунін, це сталося у селі Бобрик.
"Ворог тікає та кидає свою техніку! Село Бобрик, північ Полтавської області. Все буде Україна", - написав він.ракета окупантів влучила у багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а в Солом'янському районі Києва. Є постраждалі, існує гроза руйнування багатоповерхівки.
Також російський снаряд потрапив у багатоквартирний житловий будинок в Бучі на Київщині. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Крім цього, у Києві в житловому масиві Троєщина виникла сильна пожежа після обстрілу російськими окупантами.
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