На Сумщині жителі селища Хотин роззброїли ворожий танк

ВСУ / Reuters

Територіальна громада селища Хотин на Сумщині своїми зусиллями роззброїла техніку російських окупантів.

Про це повідомив губернатор Сумської області Дмитро Живицький у Telegram.

На фотографіях, які надав Живицький видно бронетехніку і танк, які стоять посередині поля. На танку стоять чоловіки територіальної громади, у одного з них в руках мобільний телефон, щоб фіксувати всі події.

Раніє головред повідомляв, що повітряні сили ЗС України збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22.

Також в Києві у житловому масиві Троєщина виникла сильна пожежа після обстрілу російськими окупантами. Спочатку в цій частині міста вранці 27 лютого прогриміли вибухи, після чого користувачі мережі помітили чорний дим від пожежі.

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