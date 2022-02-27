На Сумщині жителі селища Хотин роззброїли ворожий танк

Не дамо пройти ворогові!
Територіальна громада селища Хотин на Сумщині своїми зусиллями роззброїла техніку російських окупантів.
Про це повідомив губернатор Сумської області Дмитро Живицький у Telegram.
На фотографіях, які надав Живицький видно бронетехніку і танк, які стоять посередині поля. На танку стоять чоловіки територіальної громади, у одного з них в руках мобільний телефон, щоб фіксувати всі події.
Раніє головред повідомляв, що повітряні сили ЗС України збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22.
Також в Києві у житловому масиві Троєщина виникла сильна пожежа після обстрілу російськими окупантами. Спочатку в цій частині міста вранці 27 лютого прогриміли вибухи, після чого користувачі мережі помітили чорний дим від пожежі.
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