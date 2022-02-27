Навоювалися: російські солдати самі здаються в полон у Харкові

У Харкові почастішали випадки, коли російські солдати самі здаються в полон ЗСУ / facebook.com/UA.National.Police

Національна поліція України в неділю 27 лютого відзвітувала про військову ситуацію в Харкові.

Так з'явилося повідомлення про те, що там почастішали випадки, коли російські солдати, не бажаючи більше воювати, самі здаються в полон ЗСУ.

На сторінці Нацполіції в Facebook повідомляють:"Звертаємося до усіх структур влади ретельно документувати такі випадки, відбирати зброю і надати російським полоненим тимчасовий прихисток".

Також вони звернулися і до ворожих солдатів: "Закликаємо інших російських солдатів наслідувати цей приклад - скласти зброю і здатися!".

Крім цього Нацполіція повідомляє - незважаючи на важку ніч, Харків продовжує відстоювати своє місто.

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У мережі з'являється все більше відео з Харкова з полоненими російськими солдатами:

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