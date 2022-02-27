На Чернігівщині місцеві жителі завернули колону російських танків

Ворог хотів зайти в місто Корюківка, проте йому не дали це зробити.
На в’їзді до міста Корюківка на Чернігівщині місцеві жителі разом з правоохоронцями змусили розвернутися колону танків ворога.
Важка техніка російських військ зупинилася на в’їзді і не змогла проїхати далі – їй просто заблокували в’їзд. Про це повідомляє Корюківська міська рада.
"Ворожа техніка зупинилася на в'їзді в Корюківку і далі рух не продовжує. Люди об'єдналися і спільно з правоохоронцями вели перемовини. Станом на 08:25 ворог погодився відійти", – йдеться у повідомленні.
На оприлюдненому у соцмережах відео місцеві жителі кажуть "Танки їдуть заднім ходом. Корюківська громада не пустила їх у Корюківку".
Нагадаємо, вранці 26 лютого ракета окупантів влучила у багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а в Солом'янському районі Києва. Є постраждалі, існує гроза руйнування багатоповерхівки.
Також російський снаряд потрапив у багатоквартирний житловий будинок в Бучі на Київщині. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Крім цього, у Києві в житловому масиві Троєщина виникла сильна пожежа після обстрілу російськими окупантами.
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