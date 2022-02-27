"Що Байрактар животворчий робить": з'явилося відео нищівного удару ЗСУ по окупантах

Удар з Байрактара по російських окупантах / скріншот

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний показав, як працює безпілотник Bayraktar. Він опублікував відео, на кадрах якого видно, як БПЛА завдає удару по російському агресору в Чорнобаївці Херсонської області. На кадрах видно знищення ворога.

"Що Байрактар животворчий робить! С.Чорнобаївка, Херсонська область. Welcome to hell!" - написав Залужний.

Збройні Сили України влучили в окупантів та їхню техніку. Стався масштабний вибух, після якого одна з машин в колоні стала швидко від'їжджати, панічно тікаючи від українських бійців.

Як Bayraktar знищує окупантів - відео:

Реклама

Українці із захопленням відреагували на відео та побажали нашим захисникам якнайшвидшої перемоги:

Як повідомляв Глпвред, Олексій Арестович розповів про ситуацію на українських фронтах станом на 27 лютого. За його словами, противник деморалізований та не робить активних наступальних дій. Сьогодні таких спроб було всього лише дві.

Вірити вкидам про "падіння" Харкова - не можна. ЗСУ та територіальна оборона "тримає" місто. Російська армія пробувала пройти через Бучу, Гостомель та Ірпінь, але потрапила під удар з боку ЗСУ. Українські військові контролюють ситуацію.

Із західних областей загони територіальної оборони висунулися до Києва. На Південному фронті - без просування противника.

Інші новини: