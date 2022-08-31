Як рухається контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ б’ють по логістиці і складах боєприпасів

У ЗСУ розповіли, як рухається контрнаступ на Херсонщині/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

У Збройних силах України розповіли, як продовжується контрнаступ на окупантів на півдні. Захисники нашої держави продовжують бити по складах боєприпасів, знищувати логістичні центри ворога, а також працюють над припиненням транспортного сполучення окупантів, щоб вони не могли підтягувати резерви.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона натякнула на успіхи українських військових у ході контрнаступу.

Гуменюк відповіла на заяву російських збройних сил про нібито "провал з тріском" контрнаступу ЗСУ. У країні-агресорці РФ почали поширювати такі фейки ще ввечері 29 серпня – у той же день, коли стартував контрнаступ. За словами керівниці пресцентру, окупанти так і не зрозуміли справжнього стану справ.

"У росіян так сильно тріскотіло, що вони сприйняли свій тріск за наш, так і не зрозуміли справжнього стану справ", – зазначила вона.

Водночас вона наголосила на важливості поки що не розповідати деталей контрнаступу ЗСУ на півдні.

"Я вдячна тим, хто не заважає ЗСУ робити свою роботу, не коментує, не дає прогнозів і дає нам можливість реалізувати свої задуми самостійно, щоб потім відзвітувати та порадувати всіх добрими новинами", – зазначила речниця.

Понтонна переправа через Дніпро – це "Lego-конструктор"

Також Гуменюк прокоментувала зведення росіянами понтонної переправи через Дніпро під серйозно пошкодженим Антонівським мостом.

"Це такий нескінченний Lego-конструктор окупаційно-колабораційних військ. Тому що вони, усвідомлюючи, що це все перебуває під нашим вогневим контролем, продовжують як з пластиліну ліпити ці баржі одна до одної, а ми продовжуємо їх методично дірявити і відправляти за російським воєнним кораблем", – сказала вона.

На запитання, чи можуть окупанти зараз використовувати пошкоджені бійцями ЗСУ мости на Херсонщині, щоб тікати звідти, Гуменюк відповіла, що "хіба що пішки і дуже швидко, щоб не провалитися".

Окупанти імітують підтягнення резервів

Російські загарбники зараз перебувають у поганому моральному стані.

"Відповідно від інформації від тих, ким ми поповнюємо свій обмінний фонд, ми знаємо, що морально-психологічний стан російського війська дуже розхитаний. Вони зневірені і демотивовані, оскільки розуміють, що офіцерський склад не налаштований вести ніякі бойові дії, а налаштований у зворотному напрямку і орієнтований на лівий берег", – розповіла Гуменюк.

Вони намагаються втримати передовий склад на передових рубежах і імітують переміщення підрозділів так, щоб у людей складалося враження, що підходить поповнення або підтягуються якісь резерви.

Звільнення Херсонської області

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

Видання CNN заявило, що Збройні сили України 29 серпня змогли відбити з-під російської окупації одразу чотири села: два села біля Херсона і два – біля Високопілля.

Тим часом у британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

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