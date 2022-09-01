Контрнаступ ЗСУ може затягнутися на місяці: у США назвали причину

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Херсонщині / Колаж Людмила Денісова, УНІАН

Контрнаступ Збройних сил України на південному напрямку не буде блискавичним, заявили в американському Інституті вивчення війни.

Військові аналітики ISW звернули увагу на те, що час початку контрнаступу української армії повністю збігається з ослабленням можливостей армії РФ в західній частині Херсонської області.

"Контрнаступальні операції, які тривають, дуже ймовірно, розгорнуться протягом наступних тижнів і, можливо, місяців, оскільки українські війська скористаються умовами, які вони встановили", – йдеться в повідомленні.

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При цьому уточнюється, що військові дії в масштабах цього контрнаступу не увінчаються успіхом, або провалом за день, або за тиждень. Це пов'язано з тим, що у ЗСУ немає маси механізованих сил, які потрібні була б для проведення блискавичної операції зі знищення російської оборони в Херсонській області.

У ISW також додали, що ЗСУ готували контрудар декілька місяців створюючи умови, атакуючи і порушуючи російські наземні лінії зв'язку, російське командування і управління, а також російські системи логістики на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

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