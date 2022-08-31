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Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ вже звільнили понад 50 населених пунктів за допомогою тактики НАТО

31 серпня 2022, 13:46

Українські воїни застосовують тактику країн Північноатлантичного альянсу – поступово звільняють окуповані території з мінімальними втратами у своєму війську.

Украинские военные, ВСУ, контрнаступление на Херсонщине, Херсон
ЗСУ вже звільнили понад 50 населених пунктів на Херсонщині за допомогою тактики НАТО/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Збройні сили України під час контрнаступу на півдні застосовують тактику країн НАТО, яка полягає в поступовому звільненні захоплених окупантами територій з мінімальними втратами. Така тактика передбачає створення передумов для звільнення того чи іншого населеного пункту, після чого проводиться локальна наступальна операція.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, пише ТСН. Також він зазначив, скільки приблизно населених пунктів уже вдалося звільнити українській армії на Херсонщині.

"Таким чином на території Херсонської області з мінімальними втратами уже звільнені понад 50 населених пунктів", – розповів експерт.

Крім цього, ЗСУ вдаються і до російської тактики – беруть під контроль логістичні шляхи російських загарбників.

"Це ситуація, коли блокуються шляхи постачання боєкомплекту, паливно-мастильних матеріалів, усувається можливість вивозу поранених і проведення ротації. Росіяни застосували цю тактику під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Аналогічну ситуацію ЗСУ створили сьогодні на правому березі Дніпра", – пояснює Снєгирьов.

Російське угруповання, яке зараз перебуває на правому березі Дніпра, опинилося перед загрозою тактичного оточення і відрізане від тилових баз постачання.

"Вибір простий – здаватися у полон, вплав форсувати Дніпро або намагатися відсунути ЗСУ на відстань, яка не дозволяє тримати під вогневим контролем логістичну складову", – каже експерт.

Звільнення Херсонської області

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, також підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що тільки в ніч на понеділок, 29 серпня, і в першій половині цього дня ЗСУ завдали ударів по загарбниках в Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці та Бериславі.

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

Видання CNN заявило, що Збройні сили України 29 серпня змогли відбити з-під російської окупації одразу чотири села: два села біля Херсона і два – біля Високопілля.

Тим часом у британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

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