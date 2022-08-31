"Спека починається": у Зеленського анонсували контрнаступ ЗСУ по всьому фронту

Михайло Подоляк розповів про контрнаступ ЗСУ / Фото УНІАН, ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, як буде проходити контрнаступ Збройних сил України.

В українському розумінні контрнаступ - це сучасний тип війни, що відрізняється від методів РФ (масованих атак на окремих напрямках, не рахуючись з втратами), підкреслив він в ефірі ТСН.

За словами представника ОП, з цією метою активно використовуються РСЗВ HIMARS і системи MLRS.

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"Ми інтенсивно руйнуємо всю цю складську інфраструктуру — склади першого, другого, третього рівня, паливні бази, оперативно-тактичні штаби. І таким чином ми знекровлюємо військові угруповання РФ, і поступово відтісняємо їх зі своєї території. Саме таким буде контрнаступ", - зазначив він.

Радник глави ОП додав, що українські війська будуть наступати по всій лінії фронту, а не тільки на півдні.

"Хочу зауважити – що не тільки на півдні. Сьогодні і на Мелітопольському напрямку це йде, і на харківському напрямку. І особливо йде активна оборона на Донецько-Луганському напрямку. Для чого ми робимо цю тактику для російської армії? Тому що вони повинні панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всіх 1300 кілометрів. Нехай думають, де Україна буде атакувати саме сьогодні. Ми будемо наступати по всьому фронту. Будемо атакувати всю складську інфраструктуру по всій лінії фронту", - додав Подоляк.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

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