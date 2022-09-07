ЗСУ ракетами Harpoon потопили два кораблі РФ: у Пентагоні розкрили деталі

Навчання з використання ракет Harpoon українські військові пройшли в США наприкінці травня.
Українських військових, які потопили в Чорному морі корабель окупантів РФ Василь Бех, тренували фахівці США.
Про це пише видання Defense One з посиланням на представника Пентагону Вільяма Ла Планте.
За його словами, навчання по використанню ракет українські військові пройшли в США наприкінці травня.
Він уточнив, що бійці ЗСУ використовували модифіковані ракети Harpoon. При цьому ракети були зняті з військового корабля і встановлені на вантажівку.
Чиновник Пентагону уточнив, що протикорабельні ракети Harpoon виробництва Boeing, використані при нанесенні удару, передала українцям одна з країн-союзниць США.
Ла Планте заявив, що з тих пір українські сили за допомогою Harpoon потопили ще один російський військовий корабель, але його назву він не розкрив.
Як повідомляв Главред, у червні українські військові підбили двома ракетами "Гарпун" судно Чорноморського флоту РФ-буксир "Василь Бех". У нього потрапили якраз тоді, коли воно транспортувало на тимчасово окупований острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад російських військ. Буксир після удару ракетами буквально перетворився на плавуче багаття. В результаті цього були ліквідовані 70% екіпажу противника.
Раніше в захопленому Росією Криму помітили один з великих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ з ознаками пошкоджень. Корабель вдалося сфотографувати біля причалів в Сухарній бухті Севастополі.
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